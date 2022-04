Biedronka, Lidl, SPAR. Jak sieci przygotowują się do świąt?

Badania sugerują, że Polacy będą w tym roku obchodzili święta skromniej. Jednak są odmienne zdania.

Na sprzedaży świątecznej powinny zyskać sieci handlowe. Inflacja powoduje, że jeśli kupimy dokładnie tyle samo co w poprzednich latach, zapłacimy więcej.

Lidl, Biedronka i SPAR mówią, jakie będą tegoroczne święta.

Święta będą skromniejsze?

Jak wynika badań zrealizowanych dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, co trzeci Polak woli urządzić skromniejsze święta niż zwykle. Przeciętny koszt organizacji Świąt Wielkanocnych to 538 zł.

- Dwa lata pandemii, a teraz presja wojny w Ukrainie, to już trzecie Święta Wielkanocne, które organizowane są w warunkach dalekich od normalności. Nawet, gdy staramy się żyć tak jak zwykle, nie da się uniknąć lęków i obaw, również w sferze finansów. M.in. z tego powodu tegoroczne Święta Wielkanocne 31 proc. Polaków będzie obchodzić skromniej – czytamy w raporcie BIG InfoMonitor.

Głównym powodem do zaciskania pasa obok niepewności jaką wprowadził w życie konflikt za wschodnią granicą jest panująca drożyzna. 6 proc. badanych deklaruje, że ze względu na pustki w portfelu nie będzie świętować wcale. Kolejne 6 proc. nie ma wydatków, bo świąt nie obchodzi. Jedynie 2 proc. decyduje się sięgnąć głębiej do kieszeni m.in. by tym razem spotkać się w większym gronie lub wyjechać. Ale najwięcej osób, bo ponad połowa (55 proc.) zamierza celebrować Wielkanoc 2022 tak jak wcześniej – wynika z badań Quality Watch dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

- Problem w tym, że aby obchodzić święta choćby tak jak w zeszłym roku, trzeba na nie wydać więcej. Tylko żeby zastawić tak samo stół konieczne jest o niemal 10 proc. więcej pieniędzy na żywność. Nie wspominając o kosztach przejazdów do rodziny po tym jak paliwo zdrożało o jedną trzecią – zwraca uwagę BIG InfoMonitor.

Sprzedaż sieci wzrośnie

Mariusz Zielonka, ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan, w rozmowie z dlahandlu.pl zwraca uwagę, że tegoroczne święta będą przebiegać w innej atmosferze. – Mimo, że wojna nie toczy się u nas, to jej bliskość sprowadza na nas niepokój i niepewność. Patrząc z punktu widzenia ekonomicznego, pewne jest, że święta będą droższe, a dodatkowo w minorowych nastrojach. Tak sugerują badania koniunktury GUS, według których, od 20 lat Polacy nie oceniali swojej sytuacji finansowej i jej perspektyw tak pesymistycznie jak dziś – mówi Mariusz Zielonka.

- Paradoksalnie należałoby oczekiwać, że święta będą skromniejsze przy tak wysokim wzroście cen, szczególnie żywności. Tymczasem jak pokazują badania, choćby te ze świąt Bożego Narodzenia, Polacy w święta kupują z roku na rok więcej. Tylko w grudniu 2021 wydaliśmy na święta o 11% więcej niż rok wcześniej. Oznacza to, że kupujemy dokładnie tyle samo płacąc po prostu więcej – dodaje.

Natomiast, jeśli chodzi o sprzedaż w sieciach handlowych to nominalnie będzie ona wyższa, ponieważ to w kwietniu przypada jedyna, dodatkowa (świąteczna) niedziela handlowa – zwraca uwagę ekspert.

- Wysoka inflacja powoduje wzrost przychodu sieci handlowych (wyższe ceny – więcej przychodu przy takim samym poziomie sprzedaży), podobnie zresztą jak wyższe ceny więcej wpływu z VAT do budżetu państwa – tłumaczy Mariusz Zielonka.

Dodatkowo, sieci handlowe zyskają dzięki zakupom osób przybyłych z Ukrainy, nie tylko przed świętami. - Napływ osób z Ukrainy wpłynie ogólnie na zwiększenie popytu, szczególnie jeśli chodzi o dobra podstawowe, co krótkoterminowo spowoduje wzrost konsumpcji, która może przełożyć się z kolei na wyższe ceny – mówi ekspert.

Zapytaliśmy kilka sieci działających w Polsce o to, jak przygotowują się do tegorocznych świąt. Czy sprzedaż w sklepach rośnie? Czy sieci obawiają się o dostawy i dostępność produktów?

Całość na portalspozywczy.pl