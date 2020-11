Biedronka ma 168 sklepów w woj. kujawsko-pomorskim

Szpetal Górny k. Włocławka doczekał się swojego pierwszego sklepu Biedronka. 10 listopada została tam otwarta nowa placówka sieci. Jest nowoczesna, przestronna, ale i nawiązująca do tradycji za sprawą lady, sprzedającej mięso na wagę, wędliny i sery.

Do tej pory w województwie kujawsko-pomorskim znajdowało się 168 sklepów sieci Biedronka. Od 10 listopada jest ich już 168, za sprawą nowej placówki w położnej 10 minut drogi od Włocławka miejscowości Szpetal Górny. Nowy sklep przy ul. Włocławskiej 47 powstał w nowoczesnym formacie 2.0.

Sklep jest podzielony na odrębne strefy produktowe, co ułatwia szybkie odszukanie tego, czego potrzebują klienci.

Sklep przy ul. Włocławskiej 47 posiada 59 miejsc parkingowych (w tym jedno dla osób z niepełnosprawnościami) oraz 5 kas. Powierzchnia sali sprzedaży wynosi ok. 750 m2.

- Chcemy być jeszcze bliżej lokalnych społeczności, oferując mieszkańcom produkty wysokiej jakości w codziennie niskich cenach. Dlatego otwieramy nową placówkę sieci Biedronka w Szpetalu Górnym. Została zaprojektowana tak, by zakupy były niezwykle wygodne. Zapraszamy do odwiedzenia jej i przekonania się, jak przyjemne są zakupy w naszych sklepach - komentuje Agnieszka Wysogrocka, starszy menedżer sprzedaży w sieci Biedronka.

Sklep jest czynny od poniedziałku do czwartku od 6:00 do 22:00, w piątki i soboty od 6:00 do 23:00, a w niedziele handlowe od 7:00 do 21:00.

