Biedronka napędza sprzedaż promocjami. Sok lub piwo za 1 zł

Od poniedziałku 15 czerwca do środy 17 czerwca przy zakupach za minimum 99 zł na mleko, olej, soki czy piwo klienci posiadający kartę Moja Biedronka wydadzą tylko złotówkę.

W poszczególnych dniach mleko Mleczna Dolina 3,2 proc., olej rzepakowy Wyborny 1l, pomarańczowe Delicje Szampańskie, kilogram arbuza i litrowe soki pomarańczowe i jabłkowe Riviva w butelkach czy piwo Harnaś w puszce kosztować będą złotówkę, przy zakupach za minimum 99 zł.



- Klienci przyzwyczaili się już, że w Biedronce niskie ceny to standard. Dla nas „Codziennie niskie ceny” to nie zwykłe hasło reklamowe. To autentyczne, konkretne działania, które podejmujemy codziennie, by w portfelach naszych klientów zostało więcej pieniędzy - mówi Michał Gontarz, dyrektor handlowy w sieci Biedronka.