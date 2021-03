Biedronka: Nasi klienci uwielbiają promocje

W ubiegłym miesiącu sieć Biedronka wydała niemal 19 milionów voucherów na kolejne zakupy. Obserwując to zainteresowanie, Biedronka przygotowała nową promocję „Oszczędzaj połowę”. Startuje 1 marca i potrwa do końca miesiąca.

Aktywnych użytkowników karty Moja Biedronka jest już ponad 10 milionów. Od 1 marca 2020 r. mogą liczyć na nową promocję.



- Lutowa akcja z voucherami przeszła nasze najśmielsze oczekiwania, zainteresowanie promocjami było ogromne. To pokazuje, że klienci naszej sieci cenią sobie korzyści, jakie oferuje im karta Moja Biedronka. My zaś doceniamy ich lojalność i proponujemy nową akcję, w której co dwa dni będą mogli kupić wybrane produkty i otrzymać voucher równy połowie ich wartości - komentuje Dorota Wrotek-Gut, dyrektor ds. komunikacji marketingowej w sieci Biedronka.

Promocja obowiązuje dla posiadaczy karty Moja Biedronka i trwa od 1 do 31 marca b.r.

- W każdym tygodniu, w sklepach sieci pojawią się 3 nowe oferty, z innymi produktami objętymi promocją. Oferty będą się zmieniały co dwa dni.

- W zamian za zakup określonych produktów objętych w danym dniu promocją, klienci otrzymają voucher 50% równy połowie ich wartości.

- Zniżka będzie w formie vouchera do wykorzystania na kolejne zakupy.

- Vouchery należy zrealizować w ciągu kolejnych dwóch dni roboczych, okazując przy kasie kartę Moja Biedronka i oczywiście voucher.

- Vouchery mogą być wydane przy zakupach o 1 zł wyższych niż wartość vouchera i na inne produkty, niż będące w danym dniu w promocji.

- Na zakup wybranych produktów lub asortymentu w dniu promocji będą obowiązywały określone limity ilościowe i czasowe. Informacja o tym pojawi się na plakatach w sklepach.