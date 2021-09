Biedronka: Nasza wpłata stanowiła 1,6 proc. wszystkich wpłat CIT do budżetu państwa

- W 2020 roku odprowadziliśmy do budżetu państwa największy wśród sieci handlowych podatek CIT – 624 mln zł, czyli o 113 mln zł więcej niż w roku 2019. Nasza wpłata stanowiła aż 1,6% wszystkich wpłat CIT do budżetu państwa. W czasie trwania akcji „Kupuj, co polskie” w 2020 roku klienci Biedronki wsparli polską gospodarkę kwotą ponad 9,7 mld zł - czytamy w raporcie.

W 2020 roku Biedronka wydała ponad 1,3 mld zł na inwestycje, wprowadziła do sprzedaży 196 nowych produktów marek własnych oraz otworzyła 120 nowych sklepów. Łącznie posiadała na koniec ubiegłego roku 3115 placówek.

5 filarów zrównoważonego rozwoju

- Opieramy nasz rozwój na pięciu filarach: promujemy zdrowe nawyki żywieniowe, budujemy zrównoważony łańcuch dostaw, szanujemy środowisko, jesteśmy godnym zaufania pracodawcą i wspieramy lokalne społeczności. W 2020 roku zakończyła się realizacja naszej strategii na lata 2018–2020. Osiągnęliśmy większość zakładanych celów dla tego okresu, pomimo licznych wyzwań, które ten rok przyniósł w związku z pandemią. Zmieniły się potrzeby i przyzwyczajenia zakupowe Polaków i – siłą rzeczy – sposób funkcjonowania sklepów Biedronka. Najpoważniejszym zadaniem stało się zapewnienie bezpieczeństwa naszym pracownikom oraz klientom. Nasza działalność w czasie pandemii nie ograniczyła się tylko do sklepów. Zdając sobie sprawę ze szczególnej sytuacji, zaoferowaliśmy programy pomocowe małym i średnim przedsiębiorcom oraz gospodarstwom rolnym. Skróciliśmy terminy płatności dla lokalnych producentów owoców i warzyw i udostępniliśmy półki sklepowe lokalnym wytwórcom - pisze zarząd w raporcie.

W 2020 roku zakupy bez wychodzenia z domu oznaczały nie tylko wygodę, ale również bezpieczeństwo, a w wielu wypadkach konieczność.

- W Biedronce otworzyliśmy sklep internetowy z dostępem do ponad 2 tys. produktów. Dostawy są kompletowane przez pracowników sieci i realizowane przez kurierów Glovo. Na koniec 2020 roku sklep dostępny był on-line w 28 miastach, a w większości miejsc zamówienia można składać w godzinach 10.00–22.30 - podaje sieć handlowa.

Nowe wyzwania

W 2020 roku ruszyła także Fundacja Biedronki, której celem jest wspieranie najbardziej wrażliwych grup społecznych, zwłaszcza seniorów. - Do domów opieki społecznej przekazaliśmy blisko 1200 palet z produktami ochronnymi, dezynfekującymi oraz higienicznymi. W sumie w 2020 roku Fundacja wydała na pomoc seniorom niemal 21 mln zł. Rok 2020 miał swoich bohaterów. Dla nas są to pracownicy Biedronki. Kolejne lata przyniosą nowe globalne wyzwania. Pomimo że na kolejne trzy lata pozostawiamy te same filary strategiczne, to postawiliśmy przed naszą organizacją bardziej ambitne cele - czytamy w raporcie Biedronki.