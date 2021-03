Biedronka nie śpieszy się z franczyzą. Dwa sklepy w ciągu 5 miesięcy

fot. materiały prasowe Biedronki, sklep w Różyńcu

Biedronka otworzyła swoją drugą franczyzową placówkę jeszcze przed Wielkanocą. Jest to sklep w Różyńcu w województwie dolnośląskim. Jego otwarcie miało miejsce we wtorek 30 marca.

Sklep Biedronka w Różyńcu zaprojektowany jest zgodnie z najnowszym standardem sieci. Oznacza to ekologiczne rozwiązania wewnątrz sklepu, wyeksponowane strefy promocji, kwiatów oraz przejrzyste ustawienie wysp na owoce i warzywa. Dla wygody klientów wprowadzony został podział stanowisk na owocowe, warzywne oraz produkty delikatne, czyli wymagające przechowywania w niższej temperaturze. Zastosowane zostało oświetlenie typu LED, zarówno w środku, jak i na zewnątrz, sklep wyposażono też w ekologiczne urządzenia chłodnicze, działające w oparciu o gaz CO2. Nowa placówka posiada też inteligentny system komunikacji dźwiękowej, informujący o aktualnych promocjach, wolnych kasach czy wypieku świeżego pieczywa. Sala sprzedaży tej placówki to ok. 600 m2. W nowej placówce znajdują się 4 kasy tradycyjne.



- Kolejna franczyzowa placówka sieci Biedronka to dowód na to, że Biedronka chce być blisko lokalnych społeczności. Współpraca na zasadzie franczyzy to ogromne korzyści dla obu stron. Franczyzobiorca, z którym działamy, dostaje od początku pełne wsparcie. Po pierwsze – merytoryczne, ponieważ wyposażamy go w nasze know-how, organizujemy pakiet szkoleń dla wszystkich pracowników, a także bierzemy na siebie kwestie marketingowe oraz logistyczno-zaopatrzeniowe. Dajemy też coś, co trudno wycenić, czyli poczucie stabilizacji, a jednocześnie niezależności - mówi Ewa Micińska, dyrektor rozwoju biznesu w sieci Biedronka.

Przypomnijmy, że pierwsze franczyzowy sklep sieci został otwarty 22 października 2020 r. w miejscowości Dobrzyca niedaleko Kalisza. Wcześniej firma rozwijała różne formaty współpracy partnerskiej. 1. sklep partnerski Biedronka otworzyła ponad 10 lat temu.

Biedronka w Różyńcu jest czynna od poniedziałku do soboty w godz. od 06:00 do 23:30, a w niedziele w godz. od 07:00 do 21:00.