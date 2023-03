Biedronka o Dino: Szanujemy konkurentów, ale nasz biznes to maraton a nie sprint

- Nie chcemy otwierać sklepów po to, żeby je potem zamykać, chcemy, żeby nasze placówki działały jak najdłużej w wybranych przez nas lokalizacjach. Dlatego kierujemy się długofalowymi prognozami, które mówią, że konsumenci będą przenosili się z terenów wiejskich do miast. Z tego powodu nasza strategia opiera się na rozwoju w trzech głównych kierunkach: duże miasta, lokalizacje śródmiejskie w centrach miast, gdzie wprowadzamy mniejszy format naszego sklepu i tereny wiejskie z dużym nasyceniem klientów - wyjaśnił Luis Araujo, prezes sieci Biedronka.

Kolejnym kierunkiem rozwoju Biedronki jest e-commerce. Biedronka i Glovo dostarczają produkty zamówione online w ponad 100 miastach Polski. W sześciu największych metropoliach sieć oferuje ponadto ekspresową dostawę w ramach usługi BIEK. A w 2022 roku uruchomiła sklep z asortymentem non-food Biedronka Home.

- E-grocery to wymagający biznes. Tylko w aglomeracji londyńskiej, sprzedaż żywności przez internet okazała się zyskowna, ale zrobiliśmy ten krok. Weszliśmy na rynek e-grocery z solidnym partnerem, rozwijając serwis zakupów z naszych sklepów z dostawą kurierską. Naszym podstawowym założeniem jest utrzymanie takich samych cen dla e-klientów, do jakich mają dostęp klienci sklepów stacjonarnych. Ponieważ naszym priorytetem jest, by kojarzyć się klientom z niskimi cenami. Weszliśmy także w q-commerce. Popularność usługi BIEK okazała się pięciokrotnie wyższa niż się spodziewałem. A teraz mogę potwierdzić, że chcemy zaoferować pełne doświadczenie e-commerce w kategorii soożywczej. Pracujemy nad tym, a efekty będzie można zobaczyć za jakiś czas - zapowiedział Luis Araujo. Nie sprecyzował jednak konkretnej daty.