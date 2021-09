Biedronka o nowych oznaczeniach świeżego mięsa wieprzowego

Każde opakowanie świeżego mięsa w sprzedaży jest obowiązkowo oznaczane tak, aby możliwa była dokładna identyfikacja jego pochodzenia. Dzięki temu klienci mają pewność, że mięso zostało starannie przebadane podczas kontroli weterynaryjnej. Do tej pory jedynym symbolem dla mięsa, powszechnie rozpoznawanym przez klientów Biedronki, były litery PL WE (Wspólnota Europejska) z unikalnym numerem wpisanym w owal.

Nowością jest to, że od przyszłego tygodnia klienci Biedronki mogą znaleźć również mięso wieprzowe oznaczone nowym symbolem składającym się z liter PL IW z unikalnym numerem wpisanym w okrąg. Nowy kształt – koło zamiast owalu – to najłatwiejszy sposób na rozróżnienie tych dwóch symboli. Nowy symbol koła oznacza, że mięso wieprzowe​ pochodzi ze strefy III ASF, ale nie z gospodarstw, w których wykryto ASF. Mięso oznaczone okrągłymi znakami pochodzi od zwierząt, które zostały przebadane i oznaczone jako wolne od ASF, znajdując się pod stałym nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej. Nie ma różnic w jakości między mięsem wieprzowym oznaczonym którymkolwiek z tych znaków.

Nowy znak weterynaryjny



- Dzięki naszym systemom jakości jesteśmy w stanie prześledzić dokładnie losy każdego kawałka świeżego mięsa, zanim trafiło na nasze półki. Ponadto ściśle współpracujemy z inspekcjami sanitarną oraz weterynaryjną z nadrzędnym celem dostarczania naszym klientom najlepszych jakościowo produktów, a także kompletu informacji niezbędnych klientom do podjęcia świadomych decyzji konsumenckich - mówi Tomasz Grzegorczyk, dyrektor działu kontroli jakości produktów świeżych i bezpieczeństwa żywności w sieci Biedronka.