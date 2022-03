Biedronka obniża ceny w 43 przygranicznych sklepach (lista tańszych produktów)

W ostatnich dniach produkty pierwszej potrzeby w przygranicznych placówkach sieci Biedronka cieszą się ogromnym zainteresowaniem. To efekt zakupów zarówno tych, którzy spontanicznie pomagają uchodźcom, jak i osób, zaopatrujących się w żywność po przekroczeniu polskiej granicy. Aby jak najwięcej osób mogło skorzystać ze wsparcia, zanim jeszcze dotrze do nich pomoc instytucjonalna, Biedronka już teraz obniża ceny w 43 placówkach przygranicznych i na razie promocja będzie obowiązywała do 13 marca.

Wśród produktów, które Biedronka oferuje w niższej o 30% cenie, są między innymi artykuły higieniczne, takie jak szczoteczki do zębów, czy wkładki higieniczne Femina, produkty żywienia początkowego, np. mleko Bebiko 5 (600 g), czy produkty sypkie. Co więcej, cena najpopularniejszego pieczywa została obniżona o 60%, dzięki temu np.: bułka poznańska 75 g kosztuje tylko 22 gr, a chleb rodzinny 410 g jedynie 1,02 zł. Lista produktów i placówki w załączeniu.

Blisko 50 produktów tańszych



- Widzimy dokładnie, które produkty są teraz najbardziej potrzebne. Dlatego obniżamy ceny blisko 50 produktów pierwszej potrzeby, w tym żywność dla dzieci i pieczywa. Mamy przekonanie, że dzięki temu jeszcze więcej osób będzie mogło skorzystać z naszej pomocy, którą udzielamy na wielu różnych płaszczyznach - mówi Maciej Łukowski, dyrektor działu zakupów i członek zarządu sieci Biedronka.