Biedronka obniża ceny wszystkich artykułów o wartość podatku VAT

W nocy z piątku 17.04 na sobotę 18.04 sieć Biedronka obniża ceny produktów o wartość podatku VAT. Promocja będzie obowiązywać w ponad 2000 sklepach na terenie całej Polski, które specjalnie na tę okazję będą czynne całodobowo.

Od północy w piątek do godziny 6:00 w sobotę klienci będą mogli zrobić promocyjne zakupy.

To pierwszy raz w historii, gdy sieć decyduje się obniżyć ceny wszystkich artykułów o wartość podatku VAT na terenie całego kraju. Obniżce nie podlegają jednak produkty standardowo wyłączane z promocji ze względu na osobne przepisy prawne, takie jak: alkohol, papierosy czy produkty żywienia początkowego. Produkty objęte promocją nie będą miały nowych etykiet cenowych, ale system automatycznie odliczy odpowiednią dla nich wartość podatku VAT przy skanowaniu na kasie.

- Robimy co w naszej mocy, by klienci mogli kupić produkty w jak najkorzystniejszych cenach, co jest wyróżnikiem Biedronki na rynku. Dodatkowo, uatrakcyjniając nocne zakupy mamy nadzieję, że ruch klientów lepiej rozłoży się w trakcie całej doby i tym samym zakupy w trakcie dnia będą bardziej komfortowe - mówi Maciej Łukowski, członek zarządu i dyrektor handlowy w sieci Biedronka.