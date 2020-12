Biedronka odda UOKiK 37 proc. swoich zysków?

fot. materiały prasowe

UOKIK wydaje się być niezwykle surowy dla sieci Biedronka. W sierpniu nałożył na detalistę 115 mln zł kary, dziś aż 723 mln zł. Czy Jeronimo Martins Polska zostanie zmuszone, aby oddać ponad 37 proc. zysku?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie odpuszcza w sieci Biedronka. Dziś 14 grudnia urząd podał, że nakłada na właściciela sieci karę w wysokości 723 mln zł. Zdaniem UOKIK spółka Jeronimo Martins Polska w nieuczciwy sposób zarabiała kosztem dostawców produktów spożywczych. To największa do tej pory sankcja. Cztery miesiące wcześniej prezes UOKIK podał, że nałożył na właściciela sieci Biedronka 115 mln zł kary za nieprawidłowości w uwidacznianiu cen w sklepach. Daje to jak do tej pory łączną 838 mln zł kar. Jest to ogromna suma.

Przypomnijmy, że w poprzednim roku finansowym spółka Jeronimo Martins Polska wypracowała zysk netto w kwocie 2.241.446.612 zł. Czy sieć będzie zatem zmuszona oddać urzędowi 37,4 proc. swoich zysków?

Sieć zapewne odwoła się od tych decyzji.

To jednak nie jedyna aktywność Urzędu. Prezes UOKiK przygląda się również rabatom retro uzyskiwanym przez inne sieci handlowe działające w Polsce. Prezes Urzędu prowadzi w tej sprawie postępowania wyjaśniające.

- Trwa analiza zebranych materiałów, które w przypadku stwierdzenia naruszeń stanowiły będą podstawę do dalszych działań dotyczących innych sieci. Wkrótce przedstawimy pierwsze wnioski wynikające z tej analizy, które zostaną uwzględnione przy sporządzaniu raportu z badania tego rynku oraz opracowywaniu propozycji zmian legislacyjnych przy okazji przyszłorocznej implementacji dyrektywy unijnej w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych - zapowiada urząd.

- Kara dla Jeronimo Martins Polska, właściciela sieci handlowej Biedronka, to przestroga dla innych sieci, że podobne praktyki spotkają się z surową karą ze strony prezesa UOKiK. Szansą na uniknięcie dotkliwych sankcji jest natychmiastowa zmiana niekorzystnych dla dostawców mechanizmów stosowania rabatów retrospektywnych. Droga od producenta do konsumenta wiedzie przez dostawców i sprzedawców, w tym również sieci handlowe – od uczciwości relacji pomiędzy nimi oraz wzajemnej odpowiedzialności zależy stabilność gospodarstw rolnych i producentów żywności, rozwój całego sektora rolno-spożywczego oraz bezpieczeństwo żywnościowe Polski – mówi Prezes Urzędu Tomasz Chróstny.