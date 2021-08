Biedronka otwiera nowy sklep, z ladą mięsną

Ponad 350 placówek sieci Biedronka, wyposażonych w ladę tradycyjną. Na zdj. sklep przy ul. Legnickiej 95 w Lubinie. Fot. materiały prasowe

Nowa placówka sieci Biedronka została otwarta dziś, 5 sierpnia przy ul. Legnickiej 95 w Lubinie. Ten sklep to jedna z ponad 350 placówek sieci Biedronka, wyposażonych w ladę tradycyjną.

Nowy sklep sieci Biedronka w Lubinie został zaprojektowany zgodnie z obowiązującym w sieci standardem 3.0. Oznacza to, że dla komfortu klientów placówka została powiększona i podzielona na wygodne strefy, np. owoców, warzyw czy strefę z produktami promocyjnymi. Sklep jest także przyjazny środowisku: wyposażono go w energooszczędne urządzenia chłodnicze, działające w oparciu o gaz CO2. Co więcej, Biedronka wyposażyła najświeższą placówkę w tradycyjną ladę mięsną, oferującą szeroki wybór mięs, serów i wędlin.

W dniu otwarcia na klientów nowego sklepu w Lubinie czekają degustacje produktów marki Berlinki, animacje dla dzieci oraz pomoc w rejestracji karty moja Biedronka. Klienci mogą skorzystać też ze specjalnych okazji – w cenie niższej nawet o 50% dostępne są m.in. pomidory, czekolada Milka oraz różne rodzaje mięs, a wybrane lody Marletto nawet po 1 zł za sztukę.

W sklepie dostępne są 4 kasy samoobsługowe i 4 kasy tradycyjne, a zatrudnienie znalazło tu 21 pracowników.