Biedronka otwiera sezon na pracę wakacyjną. Jakie stawki?

Od 7 lat sieć Biedronka oferuje pracownikom możliwość delegacji lub zatrudnia kandydatów zewnętrznych w ramach umowy zlecenia do pracy w popularnych turystycznie miejscowościach. Wszystko w celu utrzymania jak najwyższych standardów obsługi klientów, którzy chętnie robią zakupy w pobliskich sklepach.

Praca w atrakcyjnej miejscowości turystycznej

Dla nowozatrudnionych Biedronka oferuje stawkę godzinową od 22,80 zł brutto, nawet do 27 zł brutto, pracę w atrakcyjnej miejscowości turystycznej, zatrudnienie w ramach umowy zlecenia, a w wybranych lokalizacjach również nocleg i wyżywienie. To rozwiązanie pozwala na zdobycie doświadczenia u lidera branży handlowej w Polsce, a także na korzystanie z uroków miejscowości wypoczynkowej po pracy. Pierwsi kandydaci zostaną zatrudnieni od połowy czerwca – aplikacje można składać poprzez stronę karierową pracawbiedronce.pl. Kandydaci nie muszą dołączać CV.

Możliwość połączenia pracy z wypoczynkiem mają również pracownicy Biedronki, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, którzy mogą skorzystać z letniej delegacji do jednego ze sklepów sezonowych. Poza standardowym wynagrodzeniem, mogą liczyć na dodatek w postaci uznaniowej premii miesięcznej, zależnej od wyników sklepu, a także nagrodę letnią. Dla osób zatrudnionych na stanowisku sprzedawca-kasjer w lipcu i sierpniu w sklepach zlokalizowanych w wybranych miejscowościach z dużym ruchem turystycznym wynosić ona będzie do 600 zł brutto miesięcznie. Otrzymają ją zarówno stali pracownicy kilkudziesięciu placówek w kurortach, jak i ci zatrudnieni, którzy zdecydowali się do nich dołączyć tylko na okres wakacji.

"Praca wakacyjna. Płacimy za godziny”

W wybranych przypadkach Biedronka gwarantuje pracownikom również zakwaterowanie lub pokrycie kosztów przejazdu, a także posiłek. Wyjazdy osób zatrudnionych w Biedronce realizowane są od połowy czerwca do końca sierpnia.

- Sezon letni w Biedronce to niezmiennie bardzo duże wyzwanie dla naszych zespołów – sklepy zlokalizowane w miejscowościach turystycznych cieszą się ogromną popularnością wśród naszych klientów, którym chcemy zapewnić doświadczenia zakupowe na najwyższym poziomie. W tym celu wspieramy zespoły, powiększając je o pracowników tymczasowych. Zwiększony wysiłek doceniamy nagrodą letnią, a pracownikom z innych placówek oferujemy możliwość wyjazdu do sklepów sezonowych. W tym szczególnym okresie jeszcze bardziej polegamy na sobie i działamy zespołowo - mówi Joanna Bukała, Dyrektor HR Makroregionu w Biedronce

Tegoroczna kampania rekrutacyjna to połączenie zeszłorocznych działań, które sieć prowadziła pod hasłem „Praca wakacyjna. Płacimy za godziny”, wraz z uspójnieniem komunikacji pod tegoroczną linią rekrutacyjną Biedronki: Tak jest w Biedronce! Kampanię można zobaczyć w mediach społecznościowych – Instagramie, Facebooku, YouTube i na Tik Toku - oraz w sklepach sieci Biedronka i na nośnikach outdoorowych. Twarzą kampanii są znani już z poprzedniej edycji pracownicy Biedronki, którzy pracują w sklepach nadmorskich, w tym Miłosz – zastępca kierownika sklepu, który pracuje kilka lat, a zaczynał od wsparcia sklepów w Kołobrzegu – właśnie w trakcie wzmożonego okresu wakacyjnego.