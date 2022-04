Biedronka otwiera tuż przed majówką 6 sklepów

Sieć otwiera 6 nowych sklepów w miejscowościach: Rakszawa, Kikół, Lubień Kujawski, Łysomice, Garbatka Letnisko i Trzemeszno. Z kolei klienci sklepu przy ulicy Lipskiej 40A w Zamościu przeszedł remont.

Nowe placówki w województwach podkarpackim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim i wielkopolskim posiadają wygodne, jasno wydzielone strefy z pieczywem, owocami i warzywami czy kosmetykami, szerokie alejki, a także bardzo intuicyjny rozkład produktów. Jako sklepy w formacie 3.0 wyróżniają się zastosowaniem najnowocześniejszych ekologicznych rozwiązań, w tym urządzeniami chłodniczymi wykorzystującymi przyjazny dla środowiska gaz naturalny CO2​​​​​ oraz oświetleniem LED. Nowe placówki zatrudnią łącznie ponad 100 pracowników i zajmują powierzchnię ok. 4000m2. Największy z nowych sklepów znajduje się w Łysomicach, jego sala sprzedaży wynosi 760m2.

Placówki w miejscowościach Garbatka Letnisko, Rakszawa, Łysomice, Kikół, Lubień Kujawski zostały wyposażone w ladę tradycyjną, przy której klienci mogą kupić mięsa, wędliny i sery na wagę. Co ważne, część tych produktów pochodzi od lokalnych dostawców. Przy ladzie tradycyjnej można poprosić o próżniowe zapakowanie danego produktu czy zmielenie mięsa.

W dni poprzedzające weekend majowy prawie 2200 sklepów sieci Biedronka czynnych będzie do godziny 23 lub dłużej. Natomiast 3100 placówek czynnych będzie co najmniej do godziny 22.

Lista nowych sklepów sieci Biedronka:

● Rakszawa, ul. Rakszawa 207

● Kikół, ul. Rypińska 4A

● Lubień Kujawski, ul. Narty 41

● Łysomice, ul. Warszawska 40D

● Garbatka Letnisko ul. Jana Kochanowskiego 6A

● Trzemeszno, ul. Foluska 6B