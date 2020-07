Biedronka po raz drugi partnerem French Touch

W lipcu rozpoczyna się pierwszy etap kampanii French Touch, której celem jest zachęcenie Polaków do odkrywania produktów z Francji. Organizatorem akcji French Touch jest agencja Cryptone, wspierana w działaniach przez Ambasadę Francji w Polsce oraz Instytut Francuski. W tegorocznym wydarzeniu bierze udział ponad 60 partnerów, w tym po raz drugi Biedronka. We wcześniejszych edycjach partnerem był francuski Carrefour.

Organizatorzy French Touch przygotowali dla konsumentów ogólnopolską akcję handlową obejmującą 6500 punktów sprzedaży. Od 17 do 31 października będzie można kupić francuskie produkty w promocyjnych cenach i skorzystać z wyjątkowych usług. Dostęp do ofert przygotowanych w ramach akcji jest możliwy dzięki mobilnej aplikacji French Touch do ściągnięcia bezpłatnie w App Store i Google Play. Akcja handlowa będzie promowana poprzez kampanię outdoorową, email marketing, kampanię social media oraz magazyn La Belle Vie, który będzie do dostępny bezpłatnie w październiku w Relay, Inmedio, Aelia Duty Free oraz w wersji cyfrowej na stronie

Jak co roku w ramach akcji French Touch odbędzie się uroczyste Show French Touch w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. Organizatorzy donoszą, że wydarzenie odbędzie się w planowanym terminie, czyli 17 października.