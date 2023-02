Biedronka poszukuje talentów menedżerskich

11 miejsc, 2 lata programu stażowego w największej firmie branży retail w Polsce, 9 obszarów organizacji i szybka ścieżka do kariery – tak prezentuje się program menedżerski Management Trainee w Biedronce. To szczególny wehikuł do sukcesu dla studentów lub absolwentów uczelni wyróżniających się niecodzienną wiedzą i wysoką motywacją.