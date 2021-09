Biedronka pozwała lidera AgroUnii

Pozew sieci jest związany z wizytami działacza AgroUnii w sklepach Biedronka. Wizyty były relacjonowane w internecie.

- Pozwali mnie, Michała Kołodziejczaka, rolnika, męża, ojca, człowieka, który pokazuje patologie, które są w polskim handlu - mówi na nagraniu Kołodziejczak.

Michał Kołodziejczak poinformował o sprawie na stronie organizacji w mediach społecznościowych.

AgroUnia zarzuca sieci Biedronka, że oferuje warzywa i owoce błędnie oznaczone krajem pochodzenia, źle przechowuje produkty, a także oferuje produkty "złej jakości".

AgroUnia to ruch rolniczy i organizacja. Przypomnijmy, że niedawno organizacja złożyła wniosek o rejestrację AgroUnii jako partii politycznej.

Redakcja sadyogrody.pl skontaktowała się z Michałem Kołodziejczakiem i zadała mu kilka pytań.

Właściciel Biedronki, spółka Jeronimo Martins Polska wystosowała pozew przeciwko Panu, jak Pan się odnosi do tej sprawy?

Michał Kołodziejczak: Biedronka nie znosi krytyki. Nie chce przyznać się do swoich błędów i chce mnie obarczyć winą za własne błędy. Wiele już w tej sprawie powiedziałem na ostatniej konferencji. Jednak jak widać Biedronka nie chce rozwiązać problemów, które ma na półkach. To jest ich wybór, ale to też pokazuje drogę firm korporacyjnych, które idą w stronę konfliktu aniżeli potrafią razem pracować.

Czy tu chodzi o to, że pokazywał Pan swego rodzaju proceder sprzedawania przez sklepy Biedronka importowane owoce i warzywa jako produkty polskich producentów?

M.K: Widocznie dobrem spółki jest zepsuty pomidor i pogryziona kapusta. Dobrem spółki są również źle oznaczone produkty. Dla mnie sprawa jest skandaliczna. Tym bardziej, że oni uderzają w moją osobę a nie w związek zawodowy, który też to wszystko firmuje. To pokazuje ich ścieżkę działania. Chcą wystraszyć ludzi, chcą pokazać, że z nimi nie wolno zadzierać.

Podjął już Pan jakieś działania odpowiadające na zarzuty spółki Jeronimo Martins Polska?

M.K: Wczoraj wystosowaliśmy swoją odpowiedź do pozwu, czekamy na dalsze informacje jakie będą do nas przychodziły w tej sprawie. W odpowiedzi do pozwu dochodzimy, aby pozew został całkowicie oddalony i uważamy go za całkowicie niesłuszny, nie posiadający podstaw.

