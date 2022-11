Biedronka przed długim weekendem: 1800 sklepów czynnych do godz. 23 lub dłużej

Ponad 3100 sklepów sieci Biedronka będzie otwartych przed długim listopadowym weekendem co najmniej do godziny 22, z czego ponad 1800 aż do 23 lub dłużej. Tylko w czwartek i sobotę, tj. 10 i 12 listopada, klienci Biedronki zdobędą podwójną liczbę naklejek w ramach akcji Gang Bystrzaków za zrealizowane zakupy.