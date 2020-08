Biedronka, Rossmann i Kodano otwierają się w The Warsaw Hub (wirtualny spacer)

fot. shutterstock

Od początku sierpnia warszawiacy mogą korzystać z podziemnego przejścia łączącego stację metra Rondo Daszyńskiego z kompleksem The Warsaw HUB. Prowadzi ono m.in. do pasażu handlowego, w którym otworzyły się już pierwsze lokale: Biedronka, Rossmann i McDonald’s i Kodano.

The Warsaw HUB został oddany do użytku w drugiej połowie lipca. W podziemnej części powstał pasaż handlowo-usługowy, który pomieścił 29 lokali o łącznej powierzchni 4800 mkw. Od początku sierpnia funkcjonuje tu McDonald’s, a teraz można zrobić zakupy w supermarkecie Biedronka i drogerii Rossmann. Działa także optyk Kodano. Powierzchnia sklepu Biedronka w The Warsaw Hub wynosi aż 830 mkw. Dla zmotoryzowanych dostępny jest podziemny parking na 100 pojazdów, w tym z miejscami dla osób niepełnosprawnych. Pierwsza godzina postoju jest bezpłatna.

W The Warsaw HUB 1/3 powierzchni to funkcje pozabiurowe: hotele, sklepy, gastronomia, lokale usługowe, centrum konferencyjne, klub fitness. Do części handlowo-usługowej The Warsaw HUB można wejść bezpośrednio z metra, poprzez łącznik ze stacją Rondo Daszyńskiego, lub z poziomu ulicy Towarowej przez lobby zlokalizowane między wieżowcami. Najemcy i klienci mają do swojej dyspozycji również parking podziemny, z którego dojadą ruchomymi schodami wprost do pasażu.

Na inwestycję składają się trzy budynki wysokościowe: dwa 130-metrowe biurowce i 86-metrowa wieża hotelowa połączone ze sobą wspólnym podium. Na powierzchni 113 tys. mkw. znalazły się przestrzenie biurowe i coworkingowe, centrum konferencyjne, hotele, lokale handlowo-usługowe, klub fitness oraz centrum współpracy startupów i korporacji. Najemcy mają do dyspozycji, niezależny od samochodowego, parking na 420 rowerów, wyposażony w szatnie z szafkami i natryskami.

Wiodącym agentem wspierającym Ghelamco w wynajmie powierzchni handlowych w The Warsaw HUB jest JLL, a zarządcą obiektu Cushman & Wakefield.