Biedronka rozszerza współpracę z Glovo o kolejne miasta

Biedronka i Glovo już w 16 miastach, fot. mat. pras.

Płock, Rzeszów, Bydgoszcz, Toruń, Olsztyn i Lublin – to kolejne miasta, w których poprzez aplikację Glovo będzie można kupować produkty z sieci Biedronka.

Rozszerzenie systemu o kolejne miasta jest odpowiedzią na potrzeby klientów, masowo korzystających z tej usługi w największych miastach, w których program ruszył pilotażowo przed dwoma tygodniami. Oferta dostępna przez aplikację bazuje na asortymencie około 1500 produktów najczęściej kupowanych przez klientów Biedronki.

- Po naszych pierwszych doświadczeniach we współpracy z Glovo wiemy, że zakupy online to usługa, której w tej chwili poszukuje coraz większa liczba klientów Biedronki. Ta współpraca zapewnia możliwość dotarcia do naszych klientów nowymi drogami, nie wpływając na komfort zakupowy naszych klientów w sklepach - mówi Paweł Włodarczyk, dyrektor operacyjny w sieci Biedronka

Zamówienia złożone w sześciu nowych miastach będą obsługiwane w sumie przez 53 sklepy. Zakupy będą dostarczane przez kurierów Glovo od godz. 10 do 22:30, w ciągu godziny od dokonania zamówienia w sposób umożliwiający brak kontaktu osobistego. Cena jednorazowej dostawy oferowanej przez Glovo wynosi 9,99 zł.



Biedronka dodatkowo rozszerza liczbę placówek, które są objęte systemem dostaw w 10 największych miastach. Do listy sklepów obsługujących klientów zamawiających zakupy przez aplikację w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie, Gdańsku, Gdyni i Sopocie doszły kolejne 64 sklepy. W sumie ogólna liczba placówek sieci Biedronka realizujących dostawy e-zakupów w systemie Glovo przekroczyła 200 w 16 polskich miastach.