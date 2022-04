Biedronka: Sprzedaż przed świętami wzrosła w niektórych kategoriach o 70 proc.

Jak mówi Michał Gontarz, w okresie poprzedzającym Święta Wielkiej Nocy klienci szukają głównie tradycyjnych produktów, zwykle kojarzących się z wielkanocnym stołem. - W koszykach zakupowych naszych klientów można znaleźć przede wszystkim jaja, majonezy, białą kiełbasę, ćwikłę z chrzanem, żurek i barszcz, kakao, a także babkę cytrynową. Wskazane produkty stanowiły w Biedronce ponad połowę sprzedaży wszystkich produktów z asortymentu wielkanocnego zdefiniowanego przez firmę badawczą Nielsen – mówi nam dyrektor handlowy w sieci Biedronka.

Wielkanoc to z pewnością czas dynamicznego wzrostu sprzedaży w wielu kategoriach. - Porównując analizowane okresy przedświąteczne w ubiegłych latach, widzimy wzrosty sprzedaży rzędu kilkudziesięciu procent, od ok. 30% nawet do 70% w przypadku niektórych kategorii. Najdynamiczniej rozwijają się przede wszystkim kategorie ryb świeżych i przetworzonych oraz alkoholi. W kategoriach takich jak: napoje, nabiał i słodycze wzrosty wynoszą kilkadziesiąt procent pomimo wysokiego wolumenu bazowego - wymienia.

- Zwiększony ruch klientów i wyższą sprzedaż wspomnianych produktów obserwujemy zwykle około 4 tygodnie przed świętami. W tym roku zainteresowanie produktami świątecznymi rozpoczęło się w sklepach sieci Biedronka już od drugiej połowy marca - dodaje.