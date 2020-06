Biedronka startuje z voucherami dla lojalnych klientów

W poniedziałek trzeba kupić owoce, a we wtorek kosmetyki lub pieluchy Dada, aby otrzymać voucher o wartości 50% do wykorzystania na następne zakupy - to promocja dla posiadaczy karty Moja Biedronka.

Klienci, którzy 22 czerwca kupią w Biedronce owoce otrzymają voucher o wartości 50 proc. kwoty wydanej na ich zakup (maksymalnie 15 zł), do wykorzystania już w najbliższą niedzielę handlową, 28 czerwca.

23 czerwca klienci odwiedzający Biedronkę będą mogli wybrać jedną z dwóch promocji. Jeśli kupią 4 dowolne kosmetyki, mogą liczyć na voucher o wartości również 50 proc. (maksymalnie 20 zł) do wykorzystania w sklepach sieci Biedronka w poniedziałek, 29 czerwca. Zakup dwóch takich samych paczek pieluch Dada Extra Soft lub Dada Extra Care jest premiowany voucherem o wartości 50%, czyli jednego opakowania, do wykorzystania także w poniedziałek 29 czerwca.

Klienci mogą wykorzystać vouchery na zakupy większości kategorii produktowych z uwzględnieniem standardowych wyłączeń ze względu na osobne przepisy prawne, takie jak: alkohol, papierosy czy produkty żywienia początkowego oraz doładowania kart.