Biedronka szykuje się do ekspansji. "Proces inwestycyjny został już uruchomiony"

- Słowacja to kraj sąsiadujący z Polską i mający podobną kulturę zakupową. Wielu Słowaków przekracza granice i przyjeżdża na zakupy do Polski i robi zakupy w Biedronkach, z tego względu bierzemy pod uwagę nasze inwestycje w tym kraju. Nasze zainteresowanie doytczy także Rumunii, ale o tym wspominaliśmy już w poprzednich latach - dodał Luis Araujo.

Araujo zapytany kiedy pojawią się pierwsze sklepy Biedronki na Słowacji odpowiedział, że proces inwestycyjny już został uruchomiony, a pierwsze kroki podjęte, ale procedury trwają, więc na sklepy trzeba będzie poczekać.

- Zawsze mówiliśmy o naszej internacjonalizacji i zwiększeniu skali. a teraz jest ten moment w którym podejmujemy konkrente kroki, aby urzeczywistnić te deklaracje - wskazał Luis Araujo.

- W Jeronimo Martins jesteśmy fanami inwestycji i bedziemy kontynuować nasze inwestycje na poziomie milionów euro. Będziemy inwestować w produkcję spożywczą i w rodziny, czyli dalej szukać możliwości oferowania produktów w jak najniższych cenach. Inflacja jest niebezpieczna bo zmniejsza moc nabywczą klientów, dlatego będziemy walczyli z inflacją, chroniąc siłę nabywczą naszych klientów. Inflacja to najwyższy podatek, który obciąża najmniej zamożnych i zmniejsza konkurencyjność firm.

Nie wiem jak będzie wygladała przyszłość. Nie mogę tego przewidzieć. Wiem jednak, że będziemy pracować nad tym, by druga połowa roku, która zapowiada się wymagajaco, była do zniesienia - dodał Pedro Soares dos Santos, prezes Jeronimo Martins.

W 2023 roku Jeronimo Martins zamierza przeznaczyć 1 mld euro na inwestycje, z czego 45 proc. z tej kwoty zostanie przeznaczone na inwestycje w Polsce. - Kwota ta nie obejmuje ewentualnych zakupów spółek - zastrzegł prezes Soares dos Santos.