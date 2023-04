Biedronka ujawnia dane sprzedażowe. Jakie marki królują w polskich koszykach?

W jednej kwestii dane Biedronki nie pozostawiają wątpliwości – w Wielkanoc, na polskich stołach nie może zabraknąć słodkich wypieków.

Mąka i twaróg z rekordowymi wzrostami sprzedaży w Biedronce

Przyglądając się przedświątecznym wyborom klientów, nasuwa się jednak pytanie, czy wielkanocny mazurek jest wciąż słodkim numerem jeden? Otóż, w ciągu dwóch tygodni poprzedzających święta w ub.r., Biedronka najwyższe wzrosty sprzedaży odnotowała dla mąki ekstra Plony Natury 1kg (prawie 3000% wzrostu) oraz twarogu sernikowego 1kg (ponad 1800% wzrostu). Może to świadczyć o tym, że na słodkim, wielkanocnym podium Polaków jest sernik. Na liście przedświątecznych zakupów nie brakuje też oczywiście jaj czy masła. W tym okresie klienci kupili średnio prawie 3 opakowania jajek na osobę oraz ponad 200% więcej Masła Extra Polskie niż przed okresem poprzedzającym Wielkanoc w 2022 roku.

Wielkanocne zakupy w Biedronce: 3xK, czyli kapusta, kiełbasa i... kwiaty

Poza produktami wykorzystywanymi do wypieków, na świątecznej liście Polaków nie może zabraknąć również białej kiełbasy. W okresie poprzedzającym Wielkanoc ub.r. Biedronka odnotowała prawie 700% wzrostu sprzedaży kiełbasy białej z szynki – rarytasu dodawanego do tradycyjnego, białego barszczu (lub żurku), ale też serwowanego w towarzystwie młodej kapusty (ponad 700% wzrostu). Jak pokazują dane sieci, Wielkanoc w Polsce to jednak nie tylko suto zastawiony stół, ale też dbałość o dekoracyjne detale. W trakcie przygotowań do świąt, do koszyków klientów Biedronki często trafiają również kwiaty tulipana 7 szt. (prawie 1000% wzrostu sprzedaży w ub. r).

Pokaż mi swój majonez, a powiem Ci gdzie mieszkasz

Analizując wielkanocne wybory Polaków Biedronka przyjrzała się też niekwestionowanemu królowi świątecznych dodatków – majonezowi. Według ubiegłorocznych danych, najchętniej wybieranym w tym czasie produktem był Majonez Dekoracyjny Winiary. Jego smak pokochali Polacy we wszystkich regionach naszego kraju – poza jednym. Z trendu wyłamał się Kraków i okolice, którego mieszkańcy wybierali ostrzejszy w smaku Majonez Kielecki, kupując go prawie 6 razy więcej niż ulubieńca reszty Polski, Na kolejnym miejscu plasuje się Lubelszczyzna. Miejsce na majonezowym podium zajął także Majonez Madero, wybierany najchętniej w Łódzkiem. Na uwagę zasługuje również zyskujące na popularności rozwiązanie bezjajeczne.

W Warszawie kupują majonez wegański

Najwięcej słoików majonezu wegańskiego GoVege kupują mieszkańcy Warszawy. Co ciekawe według przeprowadzonego przez sieć Biedronka oraz instytut badawczy IPSOS, badania zwyczajów żywieniowych Polaków - już co trzeci Polak deklaruje spożywanie produktów wege.

Południe chrzanem stoi

Trudno wyobrazić sobie Wielkanoc bez ostrego i charakterystycznego w smaku chrzanu, który doskonale wzbogaca biały barszcz. Jak pokazuje Biedronka, pierwsze miejsce także w tym przypadku przypadło stolicy Małopolski. Drugie miejsce w zestawieniu również nie zaskakuje i należy do mieszkańców Lublina i jego okolic. Sprawia to, że tytuł największych miłośników chrzanu przypada mieszkańcom południowej Polski. Niezależnie od regionu, najczęstszym wyborem klientów Biedronki był Chrzan Tarty Madero.

Biedronka wydłuża godziny funkcjonowania sklepów. Od środy (05.04) liczba sklepów, które będą otwarte co najmniej do godz. 23.00, obejmie prawie 3000 placówek. W Wielką Sobotę wszystkie sklepy sieci czynne będą do godziny 13:00.