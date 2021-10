Biedronka vs. Dino: efekt skali czy polskie ambicje?

Różne strategie, a jakie efekty?

Biedronka i Dino rozwijają swoją sieć sklepów według różnych strategii. Dzięki temu nie wchodzą sobie w paradę. Tym między innymi można tłumaczyć fakt, że obie sieci powiększają liczbę sklepów, mimo coraz większej konkurencji polskiego rynku.

Dino w swoim prospekcie emisyjnym podało, że jego strategia zakłada kupno działek o powierzchni ok. 3000 m2 na terenach zamieszkiwanych przez ok. 2500 mieszkańców w promieniu ok. dwóch kilometrów oraz budowę własnych sklepów. Większość sklepów ma powierzchnię sali sprzedaży ok. 400 m2 i zapewnia 10-30 miejsc parkingowych.

Z kolei Biedronka raczej nie wchodzi do tak małych miejscowości jak Dino. Około dwóch lat temu sieć poinformowała, że zamierza stawiać sklepy także w mniejszych miejscowościach (około 3 tys. mieszkańców), ale nie wygląda na to, by chciała zawojować tę niszę rynkową.

Sklepy Dino są budowane na własnych działkach, często w miejscowościach, gdzie nie było wcześniej sklepu typu supermarket. Z kolei Biedronka buduje sklepy na własnych działkach, ale także wynajmuje grunty pod budowę.

Biedronka słynie ze swoich marek własnych, we wszystkich kategoriach FMCG. Pod własnymi markami Biedronki produkują znane firmy, takie jak Bakalland, U Jędrusia, Sokołów i wiele innych, których produkty znamy na co dzień. Z kolei Dino ma niewiele marek własnych, ale w jego sklepach znajdziemy wiele produktów pod markami lokalnych producentów.

Inne jest także podejście do marketingu. Dino nie przeprowadza szeroko zakrojonych kampanii, marketing tej sieci jest prowadzony bardziej lokalnie. Spółka już w prospekcie komunikowała, że wydatki na marketing są relatywnie niskie, strategia marketingowa Dino opiera się raczej na billboardach, gazetkach.

Inaczej niż w Biedronce, która regularnie prowadzi szeroko zakrojone kampanie telewizyjne i akcje lojalnościowe. Wystarczy wspomnieć o akcjach związanych ze zbieraniem naklejek, które można wymienić na pluszaki. Przeprowadzona w 2016 i 2017 roku akcja Gang Świeżaków pobiła rekordy popularności. Obecnie trwa czwarta tego typu kampania.

Biedronka i Dino różnią się także w podejściu do cyfryzacji. Pod tym względem prym wiedzie Biedronka, która oferuje aplikację, kasy samoobsługowe, kartę lojalnościową, a ostatnio także zakupy przez internet, we współpracy z firmą kurierską Glovo. Dino jak na razie nie wchodzi w ta niszę. Czy to dobra strategia? Zobaczymy w niedalekiej przyszłości.

W Dino rzeczywiście nie ma zamknięć, ale trzeba wziąć pod uwagę, że ich biznes różni się od innych spółek z tego sektora. Dino inwestuje w sklepy, więc w bieżących wynikach odchodzi koszt związany z wynajmem. Jak na razie spółce udaje się tak dobierać lokalizacje, że w większości są one rentowne. Biorąc pod uwagę wskaźnik lfl dla całej sieci to on rośnie dość szybko, o kilkanaście procent. Rozwój sieci jest na pewno napędzany przez duży udział sklepów nowych, ale również „dojrzałe” sklepy poprawiają efektywność sprzedaży.

Capex Biedronki to 552 mln zł, Dino 709 mln zł