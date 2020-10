Biedronka: W ciągu 8 tygodni klienci wydali ponad 7,2 mld zł na produkty objęte akcją "Kupuj co Polskie"

fot. materiały prasowe

29 października br., Biedronka ułatwi kompletowanie kolekcji Fajniaków poprzez potrojenie liczby naklejek za zakup produktów w ramach akcji Kupuj co Polskie. Jednocześnie ponad 2,3 tys. sklepów sieci będzie czynne w nocy z czwartku na piątek i piątku na sobotę do godz. 2 lub 3, w tym około 600 całodobowo. Nocne zakupy sieć będzie promować wręczaniem klientom voucherów na kolejne zakupy w Biedronce.

Sieć ma wiadomość dla kolekcjonerów maskotek z Gangu Fajniaków. Tylko w czwartek, 29 października br., Biedronka ułatwia kompletowanie pluszowej kolekcji poprzez potrojenie liczby naklejek za zakup produktów w ramach akcji Kupuj co Polskie. O popularności tej akcji wśród klientów Biedronki świadczy fakt, że w ciągu ostatnich 8 tygodni wydali oni ponad 7,2 mld zł na polskie produkty objęte tą akcją.

Fajniakowe naklejki można zbierać tylko do 18 listopada br. W ramach akcji lojalnościowo-edukacyjnej Biedronki, można zdobyć również książkę „Gang Fajniaków i miasto marzeń”, w której bohaterowie pomagają podejmować ekologiczne wyzwania. Wystarczy uzbierać 15 naklejek by dostać ją za darmo.

Naklejki można zbierać robiąc zakupy w sklepach stacjonarnych sieci Biedronka oraz dokonując zakupów online przez aplikację Glovo dostępną w 21 polskich miastach.

- Dodatkowo Biedronka ponownie, w ramach Akcji 24, wydłuża godziny funkcjonowanie sklepów. Dzięki temu klienci sieci będą mogli dokonywać zakupów bezpieczniej i bardziej komfortowo, z zachowaniem wymogów utrzymania dystansu społecznego. To bardzo ważne w aktualnej sytuacji, tym bardziej, że bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników jest dla nas zawsze absolutnym priorytetem - mówi Paweł Stolecki, dyrektor operacyjny makroregionu w sieci Biedronka.

1766 sklepów sieci będzie pracować z czwartku na piątek aż do godz. 2 lub 3 rano, a 562 całodobowo. Z kolei z piątku na sobotę całodobowo będzie czynnych 613 placówek, a do godz. 2 lub 3 rano 1753 sklepy na terenie całej Polski.