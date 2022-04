Biedronka w czasie wojny będzie trzymała się niskich cen!

Prognoza na 2022 - niepewność

Spółka Jeronimo Martins Polska podaje, że rok 2022 będzie nadal pod znakiem ciągłej niepewności związanej z ewolucją pandemii Covid19, a ponad to wyzwania związane z sytuacją na Ukrainie. W trzecim tygodniu po inwazji sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej na Ukrainę jest jeszcze za wcześnie, aby zrozumieć pełne konsekwencje dla regionu, Europy i świata. Tymczasem szybki wzrost cen żywności, energii i transportu jest obecnie potęgowany przez konflikt militarny i rosnące wąskie gardła w międzynarodowych łańcuchach dostaw. Ponadto widoczna jest deprecjacja złotego.

- Przy rosnącej inflacji żywności, utrzymanie konkurencyjności cenowej i tworzenie możliwości oszczędzania poprzez działania promocyjne są teraz jeszcze ważniejsze w jego strategii. Jeronimo Martins Polska zdaje sobie sprawę z dodatkowych trudności w zarządzaniu równowagą między wzrostem sprzedaży a ochroną rentowności. W obecnych warunkach priorytetem jest stanie po stronie polskich konsumentów i sprostanie wymaganiom w momencie spadku dochodów rozporządzalnych. W związku z tym Biedronka, pomimo niedostatecznej w tej chwili jasności co do wpływu ostatnich wydarzeń na Ukrainie, w szczególności na wzrost presji kosztowej, jest gotowa do dalszych inwestycji w ceny w celu utrzymania konkurencyjności, co zwiększy presję na marże. Na ten moment spółka oczekuje, że będzie w stanie trzymać się planu inwestycyjnego w rozbudowę i przebudowę sieci sklepów - podaje spółka w swoim sprawozdaniu finansowym.

Rok 2021 okiem właściciela Biedronki

Biedronka opisuje ubiegły rok nawiązując do podniesienia krajowej płacy minimalnej, lockdownu oraz swojego "wyraźnego przywództwa cenowego". Sieć wiele uwagi poświęca usługim szybkich dostaw.

- Spółka wzmocniła swoją obecność w Internecie, rozszerzając działalność na kolejne miasta i obsługując większą liczbę klientów. Dzięki partnerstwu z Glovo, które obejmuje wszystkie stolice polskich regionów oraz największe miasta kraju, klienci Biedronki mają dostęp online do ponad 2000 produktów i mogą składać zamówienia w 31 miastach. Inicjatywa ta umożliwiła również spółce monitorowanie trendów w potrzebach i preferencjach jej konsumentów w tym kanale. Aby uczynić swoją ofertę bardziej atrakcyjną i wygodną, w październiku, również we współpracy z Glovo, Biedronka uruchomiła w sześciu miastach Polski ultraszybką dostawę Biek, dostępną siedem dni w tygodniu i z dostawą w 15 minut. Priorytetem spółki jest nadążanie za zmieniającym się stylem życia konsumentów, ułatwiającym im codzienne życie poprzez oferowanie jak najszerszego doświadczenia zakupowego. Otwarto czternaście mikrocentrów dystrybucyjnych dedykowanych wyłącznie tej operacji - podaje firma.

Wyniki finansowe



Biedronka wykazała dobre wyniki, w ciągu roku sprzedaż w walucie lokalnej wzrosła o 11,0%, w tym LFL o 8,3%, wzmacniając swój udział w rynku.

Firma utrzymała intensywną dynamikę promocyjną, powodując, że inflacja koszyka utrzymała się poniżej średniej inflacji żywności obserwowanej przez cały rok. Wraz z większą kontrolą sytuacji pandemicznej i związanym z tym złagodzeniem zasad bezpieczeństwa i obostrzeń, nastąpił wzrost liczby wizyt w sklepach, co Biedronka wykorzystała dzięki dynamice handlowej i ciągłej ewolucji asortymentu.

EBITDA wyniosła 4,66 mld zł, co oznacza wzrost o 10,03% w porównaniu do roku 2020. Silny wzrost sprzedaży, realizowane projekty efektywnościowe oraz kreatywność w ciągłym doskonaleniu swojej oferty przyczyniły się do ochrony rentowności firmy. Dobre wyniki LFL, efektywne zarządzanie marżą, efektywność operacyjna i dyscyplina kosztowa pozwoliły na złagodzenie negatywnej presji odnośnie podatku od sprzedaży wprowadzonego w styczniu

2021 roku.

- Koncentrując się na poprawie efektywności operacyjnej, pozwalającej na wzrost liczby transakcji i lepsze doświadczenia zakupowe dla konsumentów, Spółka kontynuowała instalowanie w swoich sklepach kas samoobsługowych, niemal podwajając liczbę sklepów oferujących tę usługę w porównaniu do roku poprzedniego . Do końca roku usługa ta została wdrożona już w ponad 65% sieci, co odzwierciedla rosnącą preferencję naszych konsumentów do kas samoobsługowych. W 2021 roku Biedronka kontynuowała realizację projektu montażu lad mięsnych i wędliniarskich z obsługą, na koniec roku posiada 499 sklepów z tą ofertą. Oprócz atrakcyjności tego typu usług, sklepy te oferują bardziej zróżnicowany asortyment. Biedronka kontynuowała rozbudowę swojego projektu sklepów mniejszego formatu, otwierając w 2021 r. 66 lokalizacji. Obecnie posiada 148 sklepów w tym formacie, oferujących

asortyment dostosowany do lokalizacji i umożliwiający spółce wejście na tereny o niższej gęstości zaludnienia - czytamy w sprawozdaniu sieci.



W ramach realizacji planu inwestycyjnego na 2021 r. Biedronka zainwestowała 2 001 mln zł, przekraczając cele na ten rok. Spółka otworzyła 164 sklepy (135 netto) i odnowiła 334 lokalizacje. Plan remontowy Biedronki odgrywa kluczową rolę w jej planie inwestycyjnym i ma na celu poprawę otoczenia sklepu i doświadczeń zakupowych z naciskiem na owoce i warzywa, nową sekcję wina oraz nowy standard piekarni z wprowadzeniem nowych półek i możliwością lepszego przyjęcia oferty. Na koniec roku nową szatę graficzną miało już blisko 500 sklepów,



W ramach planu inwestycyjnego Biedronka rozpoczęła również remont i rozbudowę Centrum Dystrybucyjnego Wojnicz, modernizując je przy użyciu bardziej zrównoważonej i wydajnej technologii w celu usprawnienia obsługi dostaw do sklepów. Rozpoczęła się również budowa nowego Centrum Dystrybucyjnego w stolicy województwa warmińsko-mazurskiego,

wspierającego plan ekspansji spółki.

Stale skoncentrowana na efektywności Biedronka kontynuowała realizację projektu wzmocnienia operacji, który obejmuje już 50% sklepów i ma na celu: poprawę zarządzania sklepem, w szczególności w zakresie planowania, komunikacji i kontroli realizacji zadań; wzmocnić współpracę i odpowiedzialność pracowników sklepu; zwiększyć produktywność

poprzez standaryzację wykonywania zadań oraz wspierać „kulturę rozwiązywania problemów” w każdym zespole sklepu.

W roku finansowym 2021 spółka odnotowała przychody operacyjne na poziomie 68.284.239.628 zł, w tym pozostałe przychody operacyjne w wysokości 37.544.149 zł. Jednocześnie koszty operacyjne wyniosły 64.762.523.901 zł, w tym pozostałe koszty operacyjne w wysokości 1.528.245.877 zł, co przełożyło się na zysk operacyjny na poziomie

3.521.715.727 zł. Biorąc pod uwagę koszty finansowe poniesione przez spółkę w kwocie 104.502.902 zł, przychody finansowe na poziomie 134.991.857 zł oraz podatek dochodowy wynoszący 685.820.464 zł, Spółka wypracowała zysk netto w kwocie 2.866.384.218 zł. Spółka finansuje działalność bieżącą głównie ze środków własnych.