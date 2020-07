Biedronka w modzie na bezmięsnego grilla - nowe produkty w ofercie i współpraca z szefową kuchni

Szefowa kuchni Adriana Marczewska, fot. materiały prasowe

Jak wynika z badań, już co czwarty Polak ogranicza spożycie mięsa lub nie je go wcale. Sieć Biedronka obserwując rosnący trend vege nawiązała współpracę z szefowa kuchni Adrianą Marczewską, która przygotowała przepisy potraw na grilla wykorzystujące składniki oferowane przez sieć.

Roślinna dieta cieszy się rosnącą popularnością wśród konsumentów na całym świecie, a wraz z nią – alternatywy popularnych produktów spożywczych, takie jak sosy, warzywne burgery, kiełbaski czy pasty. Po wegańskie odpowiedniki coraz częściej sięgają nie tylko weganie, lecz także osoby na co dzień spożywające mięso, jednak ciekawe nowych trendów i smaków. Po wszystkie te produkty kiedyś trzeba było jechać do specjalistycznych sklepów a dziś są dostępne w każdej z ponad 3 tysięcy Biedronek na terenie całego kraju.

Nie każdy wie, że umiejętnie przygotowane i doprawione dania bezmięsne pozwalają uzyskać smak bardzo zbliżony do oryginalnej potrawy. To dobra alternatywna zarówno dla osób, które wykluczyły produkty mięsne z diety, jak i dla tych, którzy nadal je jedzą, ale chcieliby spróbować nowych smaków. Jak więc grillują weganie i dlaczego rośnie liczba osób rezygnujących z mięsa lub wprowadzających do jadłospisu także wegańskie pozycje? O fenomenie diety roślinnej oraz ulubionych przepisach grillowych opowiada szefowa kuchni Adriana Marczewska:

"Dawniej dieta roślinna kojarzyła się z rezygnacją z ulubionych smaków oraz momentów, takich jak gotowanie z rodziną lub grill zdominowany przez mięso. Dziś coraz więcej Polaków zdaje sobie sprawę, że kuchnia wegańska to już nie tylko warzywa i owoce. Warzywne burgery i kiełbaski trudno odróżnić w smaku od mięsnych. Do tego dania roślinne przygotujemy łatwiej i szybciej niż potrawy kuchni tradycyjnej. Wegańskie produkty są obecnie tanie oraz łatwo dostępne".

Na półkach sklepów Biedronka znajdują m.in. się burgery, kiełbaski, bio tofu, racuchy, sosy czy przekąski, które nadadzą się na bezmięsnego grilla.