Biedronka w N-Park w Pszczynie otwarta

Firma Napollo otworzyła kolejną inwestycję komercyjną pod marką N-Park.

Mieszkańcy Pszczyny będą mogli skorzystać z oferty zawierającej takie marki, jak: KiK, Martes Sport, kaes, CCC, Hebe, Pepco, Tedi, Dealz, Media Expert, a także dyskont spożywczy Biedronka czy restauracja szybkiej obsługi KFC. Biedronka i Pepco otworzą swoje lokale w drugim etapie otwarcia, Pepco 2 sierpnia.

Kolejne otwarcie obiektu N-Park planowane jest przez Napollo już w czwartym kwartale tego roku i odbędzie się w Gnieźnie, tuż obok funkcjonującej tam Galerii Piastova, także należącej do Napollo.

Strategiczna współpraca pomiędzy PKB Inwest Budowa a Napollo

Współpracę z PKB Inwest Budowa Napollo rozpoczęło kilkanaście lat temu m.in od projektu Parku Handlowego w Ząbkach, Bielsku Podlaskim, a także planując inwestycję w Gnieźnie - Galerię Piastova, wybudowaną i oddaną do użytku w 2018 roku. Napollo i PKB Inwest Budowa pod koniec 2021 porozumiały się co do strategicznej współpracy, mającej na celu wspólną realizację projektów handlowych w najbliższych latach. Wynikiem tego porozumienia jest m.in. wspólny projekt w Pszczynie.