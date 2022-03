Biedronka wprowadza system kaucyjny dla piw

To kolejny krok mający przyczynić się do poprawy stanu środowiska.

Rozwiązanie ma na celu upowszechnienie butelek zwrotnych, przy jednoczesnym zwiększeniu wygody dla klientów.

Dzięki decyzji sieci 3150 placówek sieci stanie się punktami przyjmującymi szklane butelki zwrotne 500 ml po 5 produktach takich jak:

Żywiec Jasne Pełne,

Warka Classic,

Harnaś Jasne Pełne,

Namysłow Pils,

Kasztelan Niepasteryzowane.

Co bardzo istotne, klient aby odzyskać kaucję (50 gr. za butelkę) nie będzie nawet musiał mieć ze sobą dowodu zakupu w postaci rachunku z sieci Biedronka. Kaucję będzie można odzyskać na dwa sposoby:

- Bez paragonu – wtedy kaucja zostanie wypłacona w formie vouchera na kolejne zakupy w sieci Biedronka (do wykorzystania w ciągu ​100 dni).

- Z paragonem z sieci Biedronka za oddawane butelki – wtedy kaucja będzie wypłacona gotówką.



- Biedronka prowadzi szereg działań prośrodowiskowych. Dlatego zdecydowaliśmy się na szerokie udostępnienie i przyjmowanie zwrotnych butelek po piwach dla wybranych produktów. Do zwrotu nie potrzeba nawet dowodu zakupu, w związku z tym liczymy, że klienci przekonają się do tego rozwiązania. Dzięki skali naszej firmy wprowadzamy jeden z najwygodniejszych w Polsce systemów zwrotu butelek zwrotnych 500 ml - mówi Marta Walkiewicz, kupiec odpowiedzialna za ofertę piw w sieci Biedronka

Aby zrozumieć potencjał tej zmiany, warto zwrócić uwagę na fakt, że w 2021 Biedronka sprzedała łącznie aż 71,5 miliona butelek trzech najpopularniejszych piw w ofercie sieci.