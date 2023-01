Biedronka wprowadziła do sklepów dyrektywę Omnibus

Jakie ceny pokaże Biedronka?

Etykiety cenowe produktów oferowane klientom Biedronki w ramach części promocji będą zawierały: aktualną cenę promocyjną, za którą nabędziemy towar, cenę referencyjną czyli najniższą cenę danego produktu z ostatnich 30 dni, cenę regularną tego produktu.

Zasady dyrektywy Omnibus nie dotyczą wszystkich produktów spożywczych oferowanych przez sieci handlowe w ramach sprzedaży promocyjnej a obejmują produkty, których termin przydatności do spożycia przekracza 30 dni.

Tym samym regulacje nakładające obowiązek informowania o cenach referencyjnych nie obejmują przykładowo m. in. świeżego mięsa, nabiału, świeżych owoców i warzyw. Zasady dyrektywy nie dotyczą także promocji innych niż proste, tj. nie stosuje się ich, jeśli wprowadzane są promocje warunkowe np. „kup 2, zapłać za drugi 50% taniej’, „zrób zakupy za po 50 zł, dostaniesz x” - wyjaśnia Adam Słomkowski, starszy prawnik z Działu Prawnego sieci Biedronka.

Dyrektywa Omnibus w Biedronce

Zapisy dyrektywy Omnibus są zbieżne ze strategią sieci Biedronka, która oferuje klientom atrakcyjne promocje na szereg różnego rodzaju produktów dostępnych w sieci. Corocznie, dzięki takiej polityce Biedronki, w portfelach polskich rodzin pozostają gigantyczne oszczędności, co szczególnie ważne w dobie wysokiej presji inflacyjnej. W 2022 roku suma promocji, z których skorzystali klienci Biedronki wyniosła ponad 7,5 mld zł.



Ustawa implementująca tzw. dyrektywę Omnibus weszła w życie w dniu 1 stycznia 2023 roku i przewiduje wprowadzenie licznych zmian w prawie ochrony konsumentów. Przepisy dyrektywy, a w ślad za nimi przepisy implementującej dyrektywę ustawy będą miały znaczący wpływ na działalność wielu przedsiębiorców. Odnosi się to między innymi do obowiązków przedsiębiorców w zakresie informowania o stosowanych przez nich cenach, w tym obniżkach i zasadach organizowanych przez nich promocji cenowych.