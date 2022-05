Biedronka wycofała produkty Kanału Sportowego. Były słabej jakości

Przypomnijmy, Kanał Sportowy zaproponował kieliszki i szklanki w cenie 29,99 zł za komplet. Do wyboru były zestawy 3 szklanek o pojemności 665 ml, 4 kieliszków do piwa o pojemności 400 ml oraz 4 kieliszków o pojemności 410 ml. Pojedynczo sprzedawane są szklanki do piwa o pojemności 510 ml w cenie 3,99 zł za sztukę.

Produkty Kanału Sportowego krytykowane w social mediach

Tuż po wprowadzenia szklanek do sprzedaży, w mediach społecznościowych pojawiło się wiele krytycznych głosów. Klientom nie spodobało się, że na szklankach sprzedawanych w kompletach nie ma stałego oznaczenia wskazującego na Kanał Sportowy, a jedynie naklejki, które łatwo się odklejały. To ich zdaniem jakość nie przystająca do zaproponowanej ceny.

Kanał Sportowy przeprasza fanów

Kanał Sportowy przeprosił fanów. Krzysztof Stanowski w odcinku programu „Dziennikarskie zero" powiedział, że "branding szklanek to miks niezrozumienia z niedopowiedzeniem plus presja czasu, presja skali, presja finansowa". Przyznał, że Kanał Sportowy nie nadzorował całego procesu w sposób właściwy - "zabrakło kontroli, uderzenia pięścią w stół, szybkiej reakcji".

Dodał, że w Biedronce miały pojawić się również kufle z grawerowanym symbolem Kanału Sportowego, ale ich produkcję zlecono w Rosji - po wybuchu wojny projekt zarzucono.

Kanał Sportowy nadal chce rozwijać współpracę z Biedronką oraz wprowadzać swoje produkty do innych sieci.

