Biedronka wyda 69 mln zł na rozbudowę magazynu w Wojniczu

Prace modernizacyjne w Centrum Dystrybucyjnym Wojniczu, fot. Biedronka

W centrum dystrybucyjnym Biedronki w Wojniczu nastąpiło wbicie symbolicznej pierwszej w związku z wyczekiwaną modernizacją. Inwestycja potrwa jeszcze 12 miesięcy i obejmie budowę nowego magazynu chłodniczego, zwiększenie powierzchni hali magazynowej, odświeżenie części biurowo-socjalnej oraz pomieszczeń technicznych. Koszt inwestycji to ponad 69 mln zł.

Modernizacja obiektu z 2006 r.

Centrum w Wojniczu zostało otwarte w 2006 roku. Magazyn o powierzchni 23 tys. mkw. obecnie zaopatruje 212 placówek w południowo-wschodniej Polsce. W tym momencie dostawy realizowane są przez 66 samochodów, jednak w związku ze zwiększeniem ilości doków do załadunku docelowa liczba wzrośnie do 78 aut. Średnia odległość pokonywana przez ciężarówki od sklepu do magazynu wynosi 178 km w obie strony. Modernizacja umożliwi optymalizację procesów logistycznych i pozwoli na obsługę kolejnych obiektów. Średnio samochody floty Biedronki wykonują 240 kursów w trakcie doby, w planach jest by ta liczba zwiększona została do 290 kursów. Obecnie dobowo centrum wysyła i odbiera ponad 7400 palet, docelowo liczba ta wynosić ma ponad 8100 palet.

W centrum dystrybucyjnym w Wojniczu zatrudnionych jest obecnie 400 pracowników, a dzięki powiększeniu i modernizacji ośrodka pracę znajdzie tutaj kolejne 80 osób.

Dzięki modernizacji centrum dystrybucyjne w Wojniczu będzie jeszcze bardziej ekologiczne. W magazynie chłodniczym nastąpi wymiana technologii chłodniczej na taką, która jest w pełni ekologiczna i przyjazna środowisku. Zamontowane zostaną lodówki i chłodnie wykorzystujące w pełni neutralny dla środowiska naturalny gaz CO2. Stara instalacja korzystająca z freonu zostanie zlikwidowana.

Przypomnijmy, że sieć chciała rozbudować obiekt już kilka lat temu. O tych planach pisaliśmy w 2019 roku.

16 magazynów Biedronki

- Centra dystrybucyjne są kluczowym elementem w systemie logistycznym sieci Biedronka. Od wielu lat magazyn w Wojniczu jest dobrym sąsiadem dla lokalnej społeczności tworząc stabilne miejsca pracy, a jego modernizacja pozwoli na zwiększenie zatrudnienia, zastosowanie przyjaznej środowisku technologii, a także na zwiększenie efektywności dostaw do naszych sklepów, by klienci mogli cieszyć się świeżymi produktami w ich pobliskiej Biedronce - komentuje Krzysztof Kołodziej, dyrektor operacyjny regionu Wojnicz.

System logistyczny Biedronki składa się z 16 centrów dystrybucyjnych liczących łącznie ponad 400 tys. m2 powierzchni magazynowej. Tak rozmieszczona siatka pomaga zapewnić optymalną efektywność łańcucha dostaw do ponad 3115 sklepów zlokalizowanych w ponad 1100 miejscowościach na terenie Polski.