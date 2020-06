Biedronka wydłuża godziny otwarcia sklepów przed długim weekendem

Biedronka przygotowała ofertę, która pomoże zorganizować długi, czerwcowy weekend. Aby umożliwić klientom wygodne zakupy sieć wydłuży godziny pracy sklepów.

W czerwcowej ofercie Biedronki znajdują się m.in. dmuchane zabawki do wody marki Bestway i Intex, dmuchane materace i fotele, walizki Semi Line oraz produkty na grilla.



Aby zakupy w długi czerwcowy weekend były wygodne w czwartek 11 czerwca 2000 placówek sieci będzie funkcjonować od godz. 5 lub 6 do 23:30. Dodatkowo 135 sklepów pozostanie otwartych całą dobę od wtorkowego poranka do godz. 23:30 w środę. W piątek i sobotę placówki sieci Biedronka będą działać jak w zwykłe dni robocze.