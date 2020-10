Biedronka wydłuża godziny pracy sklepów

fot. materiały prasowe

Biedronka podjęła decyzję o wydłużeniu godzin pracy jej sklepów. Od najbliższego weekendu ponad 40 z nich w całej Polsce będzie działać całodobowo, a ok. 650 – do 23.30. To powrót do Akcji 24, znanej z pierwszej fazy pandemii.

Od tego weekendu niemal 2600 sklepów Biedronki działać będzie co najmniej do godz. 23.00, a w najbliższych dniach wydłużenie godzin będzie dotyczyło kolejnych placówek, których sieć ma ponad 3 tysiące. Wydłużenie godzin otwarcia sklepu wpłynie na mniejszą liczbę klientów w jednym momencie, co zwiększy bezpieczeństwo zakupów.

Akcję 24 Biedronka po raz pierwszy wprowadziła 1 kwietnia bieżącego roku.

- Jako lider rynku czujemy się odpowiedzialni za promowanie dobrych rozwiązań. Akcja 24 umożliwia zakupy niezbędnych produktów w całej Polsce w bezpiecznych warunkach. Klienci docenili to rozwiązanie za pierwszym razem, wierzymy, że teraz będzie tak samo - mówi Paweł Stolecki, dyrektor operacyjny w sieci Biedronka.