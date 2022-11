Biedronka wygasza witryny po zamknięciu sklepów

Celem programu jest optymalne wykorzystanie energii w sklepach. Stąd w ramach programu zostały zebrane obowiązujące wytyczne. Oświetlenie w sklepach sieci działa w godzinach pracy sklepów, w czasie towarowania jest przygaszane, a oświetlenie parkingów i logotypów zewnętrznych działa tylko po zmroku. Kierownicy placówek otrzymali zalecenie wyłączania oświetlenia w biurach, stołówkach, toaletach i sanitariatach, gdy nie są używane. Systemy wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania będą działały w godzinach pracy sklepów w oparciu o ustalone parametry grzania i chłodzenia. Drzwi regałów chłodniczych i mroźni pozostają zamknięte, gdy nie są używane.

- W dobie rekordowych wzrostów cen energii elektrycznej i gazu oraz międzynarodowych inicjatyw oszczędzania energii stawiamy na energooszczędność i wdrażamy program efektywności energetycznej pod hasłem Dobra energia - oszczędzanie mamy w planie! - podsumowuje Natalia Rompska-Żuk, menedżerka ds. zarządzania energią w sieci Biedronka.

Zalecenia dla kierowników sklepów to kolejny etap racjonalnego korzystania z energii przez Biedronkę. Już od wielu miesięcy we wszystkich nowych i odnawianych sklepach montowane są o 45% bardziej energooszczędne, zamykane chłodziarki i zamrażarki, oświetlenie LED, instalacje grzewcze (np. pompy ciepła) i wentylacyjne z odzyskiem ciepła, specjalnie izolowane są dachy i ściany. W wyniku remontów sklepów w 2021 roku sieć zaoszczędziła 813 megawatów energii. Biedronka każdorazowo w czasie prac remontowych montuje także nowoczesne systemy BMS, których pracę można ustawić zgodnie z harmonogramem uwzględniającym godziny otwarcia sklepu i analizę zużycia mediów. Takie rozwiązanie pozwala na inteligentne zarządzanie urządzeniami technicznymi.

W 2019 r. sieć rozpoczęła instalacje pierwszych paneli fotowoltaicznych zlokalizowanych przy sklepach. Obecnie posiada już 118 takich instalacji. Aktualnie panele fotowoltaiczne są montowane na dachach placówek. W planach jest rozwój fotowoltaiki i implementacja tego zielonego źródła energii do miksu energetycznego sieci. W czerwcu br. Biedronka zawarła umowę, w wyniku której do końca 2025 r. 2 tysiące sklepów zostanie wyposażone w instalacje fotowoltaiczne, a do końca br. zostanie zamontowane przynajmniej 500 nowych kompletnych instalacji. Średnio na każdym dachu umieszczonych zostanie 110 paneli.