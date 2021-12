Biedronka wypłaca nagrody za staż pracy. Jakie prezenty otrzymali pracownicy?

- Kończy się czas tegorocznego świętowania jubileuszu 10- i 20-lecia pracy trzech tysięcy naszych koleżanek i kolegów. W sieci Biedronka doceniamy pracowników, którzy zdecydowali się zostać z nami na dłużej. Każdy Jubilat otrzymał dyplom gratulacyjny, pamiątkowy zegarek oraz dodatkową nagrodę pieniężną - czytamy we wpisie sieci na firmowej stronie Linkedin.

Świąteczne bonusy

Przypomnijmy, niedawno sieć podała, że specjalne rabaty w wysokości do 1000 złotych dla ​pracowników sklepów, centrów dystrybucyjnych i biur Biedronki oraz wybranych współpracowników trafią do nich przed Bożym Narodzeniem. Vouchery ze wspomnianą kwotą będzie można zrealizować w sklepach sieci do końca stycznia 2022 r. Oprócz wspomnianych rabatów w postaci voucherów przysługujących pracownikom na stanowiskach niemenedżerskich i wybranych współpracownikom, z okazji świąt wszyscy pracownicy sieci Biedronka otrzymają również dodatkowe zasilenie finansowe w postaci specjalnych e-kodów, również do wykorzystania podczas zakupów w sklepach sieci Biedronka. To nowe rozwiązanie, w miejsce pracowniczych kart przedpłaconych. Kwota świątecznych rabatów w postaci voucherów wyniesie 67 mln zł, a zasileń e-kodami 37 mln zł. Łączne wsparcie pieniężne dla pracowników od sieci Biedronka przekroczy tym samym 100 mln zł.