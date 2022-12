Biedronka wysyła Polakom noworoczne życzenia i dołącza kody rabatowe

Sieć sklepów Biedronka, która liczy już ponad 3,5 tys. placówek, postanowiła wydrukować ulotki reklamowe w których życzy polskim rodzinom wszystkiego najlepszego w 2023 roku i obiecuje jak najniższe ceny. Ofertę reklamuje dyrektorka marketingu firmy. Do życzeń dołączono kody rabatowe na styczniowe zakupy w Biedronce.

Biedronka: Obiecujemy w 2023 r. jak najniższe ceny

- Gdy nadchodzi nowy rok, tworzymy plany i robimy postanowienia. My w Biedronce również! Dlatego już teraz obiecujemy, że w 2023 roku w Biedronce okazji do oszczędzania będzie jeszcze więcej. Zrobimy wszystko, by ceny w naszych sklepach były jak najniższe.

Dziękujemy za zaufanie i jesteśmy wdzięczni za to, że jesteście z nami. Wiemy, że powodów, by iść do Biedronki jest wiele. W 2023 roku na pewno ich nie zabraknie. Nie tylko dlatego, że każdego dnia pracujemy nad zapewnieniem jakości jakiej oczekujecie, ale również dzięki naszym wyjątkowym promocjom i okazjom. Codziennie.

Dlatego już teraz serdecznie Was zapraszamy, by rozpocząć nowy rok od wizyty w Biedronce i skorzystać z naszych wyjątkowych promocji - pisze Dorota Wrotek-Gut, dyrektor marketingu JMP.

Kody rabatowe na styczniowe zakupy w Biedronce

Sieć dołącza do życzeń 8 kodów rabatowych. Połowa z nich to zniżki na polskie jabłka, ser żółty, orzechy oraz papier toaletowy. Pozostałe kody to niespodzianka dla klientów.

Właściciel Biedronki największym prywatnym pracodawcą w Polsce

Jeronimo Martins Polska S.A. jest właścicielem Biedronki - największej sieci detalicznej w Polsce, mającej (na koniec drugiego kwartału 2022 r.) 3283 sklepów zlokalizowanych w ponad 1100 miejscowościach, która jest obecna na polskim rynku od 27 lat.

Jeronimo Martins Polska S.A., zatrudniając blisko 80 tys. osób, jest największym prywatnym pracodawcą w Polsce. Wartość inwestycji Grupy Jeronimo Martins w Polsce od 1995 r. to ponad 14 mld zł.

Przypomnijmy, że ponad 60 tys. pracowników sieci Biedronka w sklepach i centrach dystrybucyjnych otrzyma od 1 stycznia 2023 r. wynagrodzenie wyższe o kwotę od ok. 500 do 700 zł brutto. Biedronka w skali roku przeznaczy na podwyżki dla pracowników na podstawowych stanowiskach prawie 600 milionów złotych.