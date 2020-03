Biedronka z kolejną karą za niewłaściwe uwidacznianie cen. To 13. naruszenie przepisów w ciągu roku

Wysoki koszt niskich ceb 2020-03-10 19:49:22

Codziennie niskie ceny to codziennie niskie koszty to codziennie niskie zatrudnienie to codziennie niskie place to codziennie tolerowanie niedociągnięć to codzienne zlewanie przepisów to codziennie nierówna konkurencja z kimś kto szanuje przepisy i tym które olewa je ciepłym moczem.