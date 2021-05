Biedronka z programem dla młodych talentów. Staże także w dziale e-commerce

Management Trainee to program menedżerski, który w Polsce odbywa się już od 1996 r. Fot. materiały prasowe

Sieć Biedronka rozpoczęła program talentowy Management Trainee. Spółka oferuje uczestnikom udział w kluczowych projektach, możliwość pracy w różnych strukturach firmy, uczestnictwo w szkoleniach, współpracę z doświadczonymi menedżerami, zatrudnienie oraz szanse na rozwój kariery.

- Management Trainee to program menedżerski, który w Polsce odbywa się od 1996 r. Wybrani kandydaci dołączają do Grupy Jeronimo Martins – firmy, którą tworzy ponad 100 tysięcy osób w Polsce, Portugalii i Kolumbii i zdobywają wiedzę biznesową, praktyczne umiejętności oraz kompetencje liderskie. - O skuteczności rozwoju menedżerów świadczy fakt, że zarówno dyrektor generalny sieci Biedronka, jak i wielu innych dyrektorów w naszej firmie są absolwentami programu menedżerskiego – mówi Marta Śliwińska, senior menedżer ds. budowania wizerunku pracodawcy w Jeronimo Martins Polska.

Kolejna edycja programu Management Trainee rozpocznie się we wrześniu 2021 r. Uczestnicy spędzą pierwsze miesiące na intensywnym wdrożeniu do organizacji pracując w określonych działach. W tym roku będą to: Logistyka, Łańcuch Dostaw, Marketing Cyfrowy, Sekcja Projektów Cyfrowych i E-commerce, Dział Zarządzania Powierzchnią Sprzedaży oraz Dział IT. Pojekty, w których uczestnicy programu wezmą udział, są jednymi z kluczowych dla organizacji. Po dwóch latach od rozpoczęcia pracy w JMP uczestnicy, po pozytywnej ocenie efektów ich pracy, otrzymają awans na stanowisko młodszego menedżera.

Uczestnicy programu Management Trainee zostaną zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę, z wynagrodzeniem powyżej średniej krajowej oraz pakietem świadczeń pozapłacowych.