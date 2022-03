Biedronka zabezpiecza logistykę. Buduje pod Olsztynem i chce rozbudować magazyn w Gdańsku

Rozbudowa w Gdańsku

Biedronka wybudowała gdański magazyn w 2013 roku. Wartość tej inwestycji była szacowana na ok. 100 milionów złotych. Było to 12. centrum dystrybucyjne Biedronki. To było pierwsze centrum sieci dedykowane do obsługi aglomeracji miejskiej. Centrum dystrybucyjne w Gdańsku działa na terenie Parku Przemysłowo-Technologicznego Maszynowa. Powierzchnia magazynu wynosi ponad 21 tys. m2. W centrum działa również biuro regionu Gdańsk.

Budowa pod Olsztynem

Przypomnijmy, że sieć buduje obecnie nowe centrum dystrybucyjne w miejscowości Stawiguda obok Olsztyna. Nowy obiekt będzie posiadać prawie 38 tys. m2 powierzchni, czyli więcej niż 5 pełnowymiarowych boisk piłkarskich. Docelowo, magazyn codziennie wysyłać będzie do 6300 palet. Na koniec 2022 roku magazyn obsługiwać będzie ponad 200 sklepów na północy Polski, głównie w województwach warmińsko-mazurskim oraz podlaskim. Właśnie ruszyła rekrutacja pracowników do nowego obiektu.

Jeronimo Martins Polska jest właścicielem Biedronki - największej sieci detalicznej w Polsce, mającej (na koniec I połowy 2021 r.) 3154 sklepów zlokalizowanych w ponad 1100 miejscowościach, która jest obecna na polskim rynku od 25 lat. Wartość inwestycji Grupy Jeronimo Martins w Polsce od 1995 r. to ponad 14 mld zł.