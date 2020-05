Biedronka zacieśnia współpracę z Glovo - zakupy możliwe także w niedziele

fot. materiały prasowe

Od 10 maja Biedronka zacieśnia współpracę z Glovo, dzięki czemu zamawianie i dostawa produktów do domów klientów będą możliwe także w niedziele. Obecnie zakupy online przy użyciu aplikacji są możliwe w 16 największych polskich miastach, w których Biedronka współpracuje z Glovo.

Współpraca między Biedronką a Glovo wchodzi na wyższy poziom. Oznacza to nie tylko możliwości dokonywania zakupów przez klientów z dowolnego miejsca w każdym z 16 miast, ale również możliwość dokonania zakupów online wraz z dostawą w każdą niedzielę przy użyciu smartfona. Obecnie zakupy online w Biedronce przez aplikację Glovo są dostępne przez siedem dni w tygodniu na terenie: Warszawy, Łodzi, Krakowa, Katowic, Wrocławia, Poznania, Szczecina, Gdańska, Gdyni, Sopotu, Płocka, Rzeszowa, Bydgoszczy, Torunia, Olsztyna i Lublina.

A co kupują klienci sieci używający aplikacji Glovo? Oferta dostępna przez aplikację bazuje na asortymencie około 1500 produktów spożywczych i kosmetycznych najczęściej kupowanych przez klientów Biedronki. Na pierwszym miejscu popularności zdecydowanie są banany, na drugim filety z piersi kurczaka, a najniższy stopień podium należy do pomidorów malinowych. Klienci Biedronki często sięgają również po: masło ekstra polskie, papier toaletowy, jaja Moja Kurka z wolnego wybiegu, winogrona bezpestkowe, świeży filet z łososia, cytryny oraz awokado. Pod kątem liczby transakcji dokonanych przez klientów Biedronki przy użyciu aplikacji Glovo prym wiedzie Warszawa, przed Wrocławiem i Krakowem. Natomiast największe pod względem wartości zakupy online zaraz po warszawiakach robią mieszkańcy Krakowa – zadając tym samym kłam stereotypom dotyczącym ich oszczędności – a potem Wrocławia. Najwięcej zamówień klienci składają między godz. 11 a 14.



- Ta forma zakupów staje się coraz bardziej popularna, dlatego też intensyfikujemy współpracę z Glovo. Chcemy być dostępni dla naszych klientów w różnych formach każdego dnia, aby mogli dokonywać komfortowych zakupów także bez wychodzenia z domu - mówi Paweł Włodarczyk, dyrektor operacyjny w sieci Biedronka

Klienci kupią online produkty w tych samych cenach, po których są one aktualnie sprzedawane w sklepach, z zachowaniem wszystkich obowiązujących w tym czasie promocji. Liczba placówek sieci Biedronka realizujących dostawy e-zakupów w systemie Glovo przekroczyła 200 w 16 polskich miastach.