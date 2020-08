Biedronka zatrudnia ponad 70 tys. pracowników, w tym ponad 900 cudzoziemców

fot. dlahandlu.pl

Biedronka w Polsce zatrudnia już ponad 70 tys. pracowników. Ma ponad 11 tys. pracowników, którzy pracują w firmie dłużej niż 10 lat, oraz ponad tysiąc pracujących dłużej niż 20 lat. W obszar pracowniczy inwestuje ok. 10 mln zł rocznie. 86% menedżerów wywodzi się z awansu wewnętrznego, jedynie 14% dołącza do kadry w wyniku zewnętrznych rekrutacji.

- W ciągu ostatnich kilkunastu lat warunki pracy w branży detalicznej stają się coraz bardziej konkurencyjne. W sieciach handlowych konsekwentnie rosną także wynagrodzenia. Dzięki tym działaniom opinia o pracy w handlu również się zmieniła. Większa jest też świadomość roli, jaką pracownicy sklepów spożywczych odgrywają w zaspokajaniu podstawowych potrzeb ludzi, dlatego praca ta jest coraz bardziej doceniana przez społeczeństwo.Ta poprawa postrzegania wymagała wysiłku także od nas. Sieć Biedronka od lat oferuje bardzo konkurencyjny pakiet wynagrodzeń i świadczeń, stale go wzbogacając. Zapewnia też pracownikom atrakcyjne możliwości awansu i osobistego rozwoju. Jesteśmy firmą dużą i dalej szybko rośniemy, dlatego wdrożyliśmy szereg systemowych rozwiązań zapewniających prawidłowe działanie procesów pracowniczych we wszystkich naszych placówkach. Wprowadziliśmy także zaawansowany system przeciwdziałania potencjalnym nieprawidłowościom w miejscu pracy - opisuje firma w swoim raporcie CSR.

83% pracowników sieci to kobiety. Kobiety zajmują 72% stanowisk kierowniczych.

Wyzwaniem dla całego rynku – w tym dla Biedronki – pozostaje relatywnie wysoka rotacja pracowników na podstawowych stanowiskach w sklepach i centrach dystrybucyjnych.

Biedronce zatrudnia bezpośrednio ponad 900 cudzoziemców (1,3% wszystkich zatrudnionych bezpośrednio) – w większości są to osoby z Ukrainy, ale w Biedronce pracują również osoby z obywatelstwem białoruskim, filipińskim, hinduskim, kazachskim, litewskim, rosyjskim, rumuńskim, turkmeńskim, czeskim, albańskim, algierskim, bułgarskim, gruzińskim, hiszpańskim, jordańskim, słowackim, tunezyjskim, egipskim i greckim. Ponadto obcokrajowcy zatrudnieni przez zewnętrzne agencje pracy stanowili średnio w 2019 r. 3,2% wszystkich zatrudnionych bezpośrednio pracowników.

W 2019 r. sieć udoskonaliła działania w obszarze wynagrodzeń pracowników m.in. odpowiadając na zmiany na rynku wynagrodzeń, podwyższyła wynagrodzenia 31,5 tys pracowników (wg stanu zatrudnionych na dzień 31 grudnia 2019 r.), a średnia podwyżka w sklepach wyniosła w trakcie 2019 r. 8,7%.

- Nasz zespół jest na razie dość młody – średnia wieku to 37 lat, a średnia wieku menedżerów to 40 lat. Jako że stawiamy na politykę awansu ludzi z wewnątrz organizacji, trafiają do nas głównie ludzie młodzi. Oczywiście mamy świadomość, że średnia wieku u nas będzie się podnosić - mówi Jarosław Sobczyk, członek Zarządu i Dyrektor Personalny, Jerónimo Martins Polska S.A.