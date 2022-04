Biedronka zmierzy się cenowo z 15 sieciami. To m.in. Lidl, Żabka, Dino i Rossmann

Wczoraj, 12 kwietnia, Biedronka ogłosiła akcję „Tarcza Biedronki Antyinflacyjna”, dając klientom gwarancję, że ceny najczęściej kupowanych produktów są najniższe na rynku. Jeśli klient znajdzie ten sam lub porównywalny produkt w niższej regularnej cenie w sklepie konkurencyjnym, Biedronka zwróci mu różnicę.

Prześledźmy szczegóły promocji:

Ile produktów obejmie akcja Biedronki?

Akcja „Tarcza Biedronki Antyinflacyjna” obejmuje ponad 150 produktów, dla których ceny regularne powinny być najniższe w Polsce i nie wzrosną do końca czerwca. Tarcza obowiązuje od 12 kwietnia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. włącznie. Gwarancja braku wzrostu ceny nie dotyczy jedynie produktów z kategorii ultra fresh: owoców, warzyw, świeżych ryb, świeżego mięsa, z uwagi na fakt, iż powyższe produkty należą do kategorii szybko rotującej, o bardzo krótkiej przydatności do spożycia, łatwo psujące się, cechujące się dużą dynamiką zmienności cen, co w konsekwencji rzutuje na nieprzewidywalność i zmienność ich cen.

Dla jakich produktów można ubiegać się o zwrot różnicy w cenie?

To ponad 150 produktów najczęściej wybieranych przez klientów Biedronki. Lista tych produktów jest wymieniona w załączniku 1 do Regulaminu akcji, który dostępny jest na stronie www.biedronka.pl/tarcza.

W jakiej sytuacji można ubiegać się o zwrot różnicy w cenie regularnej?

Zgodnie z regulaminem akcji Tarcza Biedronki Antyinflacyjna o zwrot różnicy w cenie można ubiegać się w przypadku zakupu w sklepie Biedronka jednego z produktów określonych w załączniku nr 1 do Regulaminu oraz zakupie w tym samym tygodniu (liczonym od poniedziałku do niedzieli) produktu porównywanego w sklepie konkurencyjnym, o ile jego cena regularna była niższa niż w sklepie Biedronka.

W jaki sposób nastąpi zwrot ewentualnej różnicy w cenie?