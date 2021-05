Biedronka zwiększa liczbę pracowników w miejscowościach turystycznych

fot. Biedronka szuka pracowników naw akacje

Biedronka relokuje część swoich pracowników w miejsca, gdzie można spodziewać się wzmożonego ruchu turystycznego. Dla chętnych sieć oferuje specjalne nagrody oraz dodatki za delegacje, a także możliwość spędzenia wakacji w atrakcyjnych turystycznie miejscach.

Letnie miesiące w atrakcyjnych miejscowościach turystycznych, przede wszystkim nad morzem, m.in. w Rewalu, Dziwnowie, Mielnie, Ustroniu Morskim, Dźwirzynie, ale również w Karpaczu i Szklarskiej Porębie to coroczne wyzwanie dla sieci handlowych. Biedronka odpowiada na wzmożony ruch w sklepach oferując swoim pracownikom możliwość delegacji lub zatrudnienie tymczasowe zewnętrznym kandydatom. W tym roku taka akcja ma miejsce już po raz piąty. Dotąd wzięło w niej udział ponad tysiąc pracowników sieci. To wszystko w celu usprawnienia pracy zespołów w sklepach oraz wydłużenia godzin pracy placówek, nawet na całą dobę.

Relokowani pracownicy sieci zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, poza swoim standardowym wynagrodzeniem (nawet 3600 zł brutto dla początkującego sprzedawcy-kasjera, wliczając w to nagrodę za brak nieplanowanych nieobecności w danym miesiącu), mogą liczyć na dodatek w postaci uznaniowej premii miesięcznej zależnej od wyników sklepu, a także na nagrodę letnią. Dla osób zatrudnionych na stanowisku sprzedawca-kasjer w lipcu i sierpniu w sklepach zlokalizowanych w miejscowościach turystycznych nagroda letnia będzie wynosić do 350 zł brutto miesięcznie. Otrzymają ją zarówno stali pracownicy kilkudziesięciu placówek w kurortach, jak i zatrudnieni, którzy zdecydowali się do nich dołączyć tylko na okres wakacji.

Ponadto osobom, które zdecydują się na relokację, wypłacone zostaną dodatki za delegacje przewidziane przepisami prawa. Biedronka zapewnia również darmowe zakwaterowanie dla chętnych oraz pokrycie lub zwrot kosztu dojazdu. Relokacje osób zatrudnionych w Biedronce realizowane są od połowy czerwca do końca sierpnia. Z kolei nowozatrudnieni również od połowy czerwca na wakacje pracownicy sieci oprócz pracy w atrakcyjnej miejscowości turystycznej, otrzymają konkurencyjną stawkę godzinową na podstawie umowy zlecenia.