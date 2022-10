Biedronkowy koszyk Andrzeja Dudy. Ile kosztuje dzisiaj?

Co kupił w Biedronce Andrzej Duda?

Andrzej Duda do koszyka włożył: 0,5 kg chleba krojonego, 30 jaj, 400 g sera żółtego, 1 l mleka i 1l oleju rzepakowego, 2 l soku pomarańczowego Riviva, margarynę Rama 500 g, 1 kg cukru oraz jajko-niespodziankę. Za wszystko zapłacił 37,02 zł.

Nasz koszyk w październiku 2022 roku kosztuje aż 81,65 zł.

Co kupiliśmy w Biedronce?

Kupiliśmy podobne produkty, ale, podkreślmy to z całą mocą, między koszykami są istotne różnice. Dotyczą m.in. marek i gramatur.

Inny jest olej, jaja, mleko oraz cukier (inne marki). Andrzej Duda za olej Fabiola zapłacił 4,68 zł, my za olej Kujawski 12,99 zł. Za 30 jaj prezydent zapłacił 7,89 zł, my - 19,47 zł. Mleko UHT 1,5 % w 2015 roku kosztowało 1,85 zł, my za mleko Łowickie 3,2 % zapłaciliśmy 3,99 zł. Na cukier przyszły prezydent wydał siedem lat temu 1,99 zł, my w październiku 2022 zapłaciliśmy 5,99 zł. W sumie na wymienione powyżej produkty prezydent wydał 16,41 zł. Nasze zakupy kosztowały 42,44 zł.

Olej Kujawski, fot. dlahandlu.pl

Cukru nie brakuje, kosztuje 5,99 zł za 1 kg, fot. dlahandlu.pl

Cena cukru, fot. dlahandlu.pl

Mleko Łowickie, fot. dlahandlu.pl

Takie same marki, choć i tu pojawiły się różnice w gramaturach, to: sok pomarańczowy Riviva 2l (4,99 zł w 2015 roku i 3,99 za 1 l w 2022 roku, czyli w sumie 7,98 zł za 2l), margaryna Rama (4,69 zł w 2015 roku i zł 9,99 zł za Rama 450 g w 2022 roku, co przeliczeniu daje aż 11,10 zł), jajko niespodzianka (2,79 zł w 2015 roku i 3,49 zł w 2022 roku), chleb krojony 500g (1,59 zł w 2015 roku i 4,65 zł w 2022 roku), ser gouda 400g (6,55 zł w 2015 i 11,99 zł po przeliczeniu z 1 kg w 2022 roku). Sumując tylko te produkty Andrzej Duda w 2015 roku zapłacił za nie 20,61 zł, a my 39,21 zł. Wzrost cen wynosi w tym przypadku aż 90 proc.

Sok Riviva, fot. dlahandlu.pl

Margaryna Rama, fot. dlahandlu.pl

Cena jajka niespodzianki, fot.dlahandlu.pl