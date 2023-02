Bill Gates piwa nie lubi, ale kupuje udziały w Heinekenie

Bill Gates kupił udziały od meksykańskiej FEMSA, która wyprzedaje swoje akcje firmy piwowarskiej - podał Reuters.

Bill Gates kupił 10,8 miliona akcji Heineken

Oddzielne zgłoszenie również datowane na 17 lutego wykazało, że FEMSA sprzedała wszystkie 18 milionów posiadanych udziałów w Heineken Holding. Gates kupił 10,8 miliona akcji o wartości 883 milionów euro (939,87 miliona dolarów) po aktualnych cenach rynkowych, uruchamiając tym samym wymóg ujawnienia transakcji, zgodnie z holenderskimi przepisami giełdowymi.

Bill Gates pije piwo tylko do meczu

Podczas czatu w 2018 r. na Reddicie Bill Gates powiedział, że "nie jest wielkim piwoszem" i że sięga po lekkie piwo np. podczas oglądania meczu baseballowego "aby poczuć atmosferę wszystkich innych pijących piwo". - Przepraszam, że rozczaruję prawdziwych piwoszy - dodał.

Heineken NV jest drugi co do wielkości piwny koncern na świecie, odnotował wyższy niż oczekiwano zysk w 2022 r., który wzrósł o 24 proc. i wyniósł 4,50 mld euro vs konsensus 4,43 mld.