Bio Family zakładnikiem w sporze o Małpkę Express

fot. Udziały w Bio Family zostały zajęte przez findusz Forteam Investment

Forteam Investments Ltd. w sprawie przeciwko Mariuszowi Świtalskiemu i jego dzieciom zajmuje sieć marketów Bio Family i kolejne 29,04% akcji Czerwonej Torebki należące do jej prezesa Mateusza Świtalskiego. To kolejne kroki w sporze dotyczącym Małpki Express - wskazuje fundusz inwestycyjny. - Chcemy wyraźnie podkreślić, że działanie Forteam nie mają wpływu na bieżącą działalność sklepów Bio Family Supermarket. Sieć jest w trakcie dalszych otwarć sklepów stacjonarnych, rozwijania sklepu e-commerce, wprowadzania produktów oraz wdrażania nowych technologii związanych z usługą całodobowych i bezobsługowych sklepów Bio Family - czytamy w oświadczeniu sieci.

Forteam Investments Ltd., spółka inwestycyjna należąca do amerykańskiego funduszu private equity Delta Capital Partners, uzyskała sądowe zabezpieczenie swoich roszczeń, w ramach prowadzonego sporu prawnego z Mariuszem Świtalskim, w którym Forteam domaga się od niego i kontrolowanych przez niego spółek zapłaty kwoty ponad 300 mln zł na podstawie gwarancji, zapisanej w umowie.

Nowe zabezpieczenie zostało udzielone przez Sąd Okręgowy w Poznaniu na majątku dwójki dzieci Mariusza Świtalskiego – Mateusza i Nataszy. Na jego mocy zajęte zostały m.in. akcje Czerwonej Torebki należące do Mateusza Świtalskiego pełniącego jednocześnie funkcję prezesa zarządu notowanej na GPW spółki. Tym razem chodzi o 21 786 991 akcji stanowiących 29,04% kapitału zakładowego Czerwonej Torebki. W sumie, wraz z przejętymi na mocy wcześniejszych zabezpieczeń akcjami, Forteam zajął ok. 64,5% akcji spółki i może wykonywać określone prawa głosu z zajętych akcji.

Postanowienie sądu dotyczy również wszystkich udziałów w Bio Family. Jest to powstała w 2017 r. sieć supermarketów z bio żywnością, kosmetykami i środkami czystości należąca formalnie do Mateusza Świtalskiego. Ponadto sąd zdecydował się zabezpieczyć wszystkie udziały Nataszy Świtalskiej w firmie odzieżowej Farasi Fashion i Mateusza w centrum konferencyjnym Ogrodowa 12 w Poznaniu.

- Podejmowane przez cypryjską spółkę celową – Forteam Investment Ltd działania stanowią kolejną odsłonę strategii mającej na celu wymuszenie zapłaty nienależnych kwot. Proceder Forteam, w zakresie wykreowania rzekomej wierzytelności i próba jej wyłudzenia, są przedmiotem śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Poznaniu. Obecne działania Forteam są jedynie nieudolną próbą odwrócenia uwagi od toczącego się postępowania karnego. Komunikaty prasowe publikowane przez Forteam, mają jedynie na celu wprowadzenie opinii publicznej w błąd, w szczególności w zakresie istnienia rzekomych roszczeń. Jest to element szerszej strategii stosowanej przez Delta Capital Partners – właściciela Forteam, polegającej na intencjonalnym wszczynaniu szeregu postępowań sądowych opartych na wątpliwych podstawach, których jedynym celem jest przymuszenie do zapłaty, chociażby części wykreowanych roszczeń. Podkreślenia wymaga, że żaden z podmiotów pozywanych przez Forteam, nie jest zainteresowany zawarciem jakiegokolwiek porozumienia, z uwagi na całkowicie bezpodstawny charakter tych roszczeń - czytamy w oświadczeniu przesłanym do redakcji przez Sowiniec Grpup.