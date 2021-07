Bio Planet chce na GPW

23 lipca firma Bio Planet złożyła do KNF wniosek o zatwierdzenie prospektu. To początek procesu związanego z przeniesieniem notowań akcji z NewConnect na rynek główny GPW.

Debiutowi na GPW towarzyszyć będzie emisja nowych akcji w liczbie 200 tys. sztuk, bez prawa poboru. Szczegóły oferty będą zawarte w opublikowanym prospekcie po jego zatwierdzeniu przez KNF.

- Konsekwentnie do zakomunikowanego rynkowi planu debiutu na rynku głównym GPW składamy do KNF wniosek o zatwierdzenie prospektu. O wszelkich dalszych krokach związanych z tym procesem będziemy na bieżąco informować akcjonariuszy. Nadchodzi czas dynamicznego rozwoju i ekspansji biznesowej spółki. Branża eko w Polsce, tak jak i w innych krajach, jest w wieloletnim trendzie wzrostowym i przeżywa złoty okres, któremu sprzyjają zarówno zmieniające się nawyki konsumentów, jak i korzystne decyzje polityczne na szczeblu poszczególnych państw oraz UE. Chcemy ten czas jak najlepiej wykorzystać. Konsekwentnie zwiększamy nasze możliwości w zakresie magazynowania towarów, ich konfekcjonowania oraz dystrybucji. Analizując nasze wyniki, widzimy także wyraźny wzrost jeśli chodzi o eksport. Nie bez znaczenia jest także rozwój rynku e-commerce, który w pandemii urósł do naprawdę imponujących wartości. Wciąż będziemy rozwijać współpracę ze specjalistycznymi sklepami oferującymi żywność ekologiczną. To właśnie one stanowią mocny fundament naszej firmy - mówi Sylwester Strużyna, Prezes Zarządu Bio Planet S.A.

Zgodnie z raportem „Żywność ekologiczna w Polsce Raport 2021” opracowanym przez Koalicję na Rzecz Rozwoju Rynku Żywności BIO i NielsenIQ rynek produktów ekologicznych w Polsce może być wart nawet 1,36 mld złotych, uwzględniając 10 % wzrost odnotowany w 2020 r. Z końcem 2019 w Polsce działało 18.637 gospodarstw legitymujących się certyfikatem gospodarstwa ekologicznego. W czasie pandemii sprzedaż rosła w specjalistycznych sklepach – zarówno internetowych (około 200 sklepów) jak również w stacjonarnych (ok. 850 sklepów). Problemy dotknęły natomiast punkty działające na terenie galerii handlowych. Z kolei sklepy sprzedające w modelu internetowym odnotowywały nawet dwucyfrowe wolumeny wzrostu sprzedaży. Z analizy przeprowadzonej przez PwC wynika, że w 2026 r. wartość brutto polskiego rynku handlu e-commerce będzie na poziomie 162 mld zł. Oznacza to średnioroczny wzrost o 12%. Najszybciej będzie rosła sprzedaż produktów spożywczych oraz z kategorii zdrowie i uroda. Wiele badań stanowczo wskazuje na świetlaną przyszłość branży spożywczej, która sukcesywnie będzie przenosić się do internetu.

„Rynek produktów ekologicznych, mimo rokrocznych wzrostów, wciąż doskonale rokuje pod względem rozwoju. Obecnie wartościowo stanowi on zaledwie 0,5 % całego rynku spożywczego, tak więc biorąc pod uwagę tendencje w zmianie nawyków żywieniowych poszczególnych społeczeństw, jesteśmy jako branża dopiero na samym początku rozwoju i na pewno nie powiedzieliśmy ostatniego słowa” – dodaje Sylwester Strużyna.

Przychody ze sprzedaży Bio Planet S.A. za I półrocze 2021 r. wyniosły 107,5 mln zł, co stanowi 2% wzrostu w stosunku do I półrocza 2020 r.