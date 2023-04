Bio Planet i Putka dostają 1,4 mln zł dotacji

Jest to przedsięwzięcie realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Bio Planet podpisuje umowę z KOWR

Realizowany program prowadzi do osiągnięcia celu szczegółowego dla wsparcia działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym, poprawy konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez systemy jakości, dodawanie wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, prowadzące do realizacji celów.

Bio Planet S.A. jest obecnie liderem wśród dostawców żywności ekologicznej w Polsce. Działalność spółki koncentruje się na konfekcjonowaniu oraz dystrybucji żywności ekologicznej. W ofercie posiada ok. 8 tys. indeksów sprzedażowych obejmujących produkty trwałe oraz produkty świeże.